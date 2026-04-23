„Koniec snu o darmowych mieszkaniach”. Prezes ZBP o wyroku TSUE i zyskach banków

Hubert Biskupski
Hubert Biskupski
Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
2026-04-23 10:48

Czy po wyroku TSUE kredytobiorcy mogą liczyć na „darmowe mieszkania”? Dlaczego rosnące zyski banków wywołują polityczne spory i co dalej z regulacją rynku kryptowalut? O tym mówi dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, w rozmowie z Hubertem Biskupskim, szefem „Super Biznesu”.

Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podczas wywiadu. Mężczyzna siedzi na białym fotelu, ubrany w ciemny garnitur i krawat, trzyma mikrofon z logo Super Biznes. W tle ściana z wielokrotnie powtórzonym napisem Super Biznes.

Autor: Super Express/ Materiały prasowe Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podczas wywiadu.
Super Biznes SE Google News
  • Wyrok TSUE rozwiewa nadzieje na „darmowe mieszkania” po unieważnieniu umowy kredytowej.
  • Prezes ZBP wyjaśnia, dlaczego rekordowe zyski banków są przejściowe i nie świadczą o nadmiernej rentowności.
  • Dodatkowe podatki dla banków to populizm, który może zaszkodzić kluczowej roli sektora w gospodarce.
  • Czego jeszcze dowiesz się z wywiadu o kryptowalutach i konsolidacji sektora bankowego?

Hubert Biskupski: Zacznijmy od ostatniego orzeczenia TSUE w sprawie kredytów.

Tadeusz Białek: To bardzo ważne rozstrzygnięcia, w zasadzie trzy orzeczenia, które kończą pewien niebezpieczny kierunek interpretacji. Dochodziliśmy do sytuacji, w której pojawiały się pytania, czy klient po unieważnieniu umowy w ogóle musi oddać kapitał.

TSUE powiedział jasno: koniec takich interpretacji. Kapitał trzeba zwrócić. Nawet jeśli pojawia się kwestia przedawnienia, sąd powinien badać względy słuszności.

Z punktu widzenia elementarnej sprawiedliwości trudno uznać za właściwe, by ktoś zachował mieszkanie kupione za środki banku i nie oddał nawet samego kapitału. To zamyka dyskusję o tzw. darmowych mieszkaniach.

Hubert Biskupski: Przejdźmy do wyników finansowych banków. Zysk sektora w 2025 roku wyniósł 48,7 mld zł.

Tadeusz Białek: Trzeba jasno powiedzieć: wiele komentarzy wokół tych danych ma charakter czysto populistyczny. Sektor bankowy jest dopiero na 13. miejscu pod względem rentowności. Są branże znacznie bardziej dochodowe – jak transport, logistyka czy usługi IT.

Dodatkowo mówimy o zyskach przejściowo wyższych, wynikających z wysokich stóp procentowych. To nie była decyzja banków, tylko banku centralnego, który walczył z inflacją.

Już dziś widać spadki – w pierwszych miesiącach roku wyniki są niższe o około 25 proc. rok do roku. Wpływ mają na to m.in. obniżki stóp procentowych oraz wyższe obciążenia podatkowe dla sektora.

Hubert Biskupski: Skąd więc pomysły na dodatkowe podatki dla banków?

Tadeusz Białek: To czysty populizm. Sektor bankowy jest przedstawiany jako łatwy cel, choć w rzeczywistości pełni kluczową rolę w gospodarce. Finansuje ponad 80 proc. inwestycji, dostarcza kredytów mieszkaniowych i gotówkowych.

Jednocześnie poziom satysfakcji klientów z usług bankowych w Polsce jest bardzo wysoki. Mamy jedne z najbardziej nowoczesnych usług w Europie – bankowość mobilną, BLIK, pełną cyfryzację.

Hubert Biskupski: Zapytam o konsolidację sektora. Co oznacza planowane połączenie PZU i Banku Pekao?

Tadeusz Białek: Ta transakcja nie jest jeszcze przesądzona. Wymaga zmian legislacyjnych, które umożliwią stworzenie odpowiedniego modelu struktury.

Jeśli doszłoby do jej realizacji, mogłoby to uwolnić znaczące nadwyżki kapitałowe – szacowane nawet na około 20 mld zł. Z punktu widzenia rynku byłaby to operacja istotna, choć dla przeciętnego klienta raczej niezauważalna.

Hubert Biskupski: Na koniec – rynek kryptowalut i sprawa Zondacrypto. Czy potrzebne są regulacje?

Tadeusz Białek: To nie jest już pytanie „czy”, tylko „kiedy”. Regulacje wynikają z prawa unijnego i będą wprowadzane.

Rynek kryptowalut wiąże się z wysokim ryzykiem i powinien być objęty jasnymi zasadami. To ważne zarówno dla bezpieczeństwa uczestników rynku, jak i dla stabilności całego systemu finansowego.

Hubert Biskupski: Dziękuję za rozmowę.

Tadeusz Białek: Dziękuję.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZBP
EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY
KREDYTY
TSUE