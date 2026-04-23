Wyrok TSUE rozwiewa nadzieje na „darmowe mieszkania” po unieważnieniu umowy kredytowej.

Prezes ZBP wyjaśnia, dlaczego rekordowe zyski banków są przejściowe i nie świadczą o nadmiernej rentowności.

Dodatkowe podatki dla banków to populizm, który może zaszkodzić kluczowej roli sektora w gospodarce.

Czego jeszcze dowiesz się z wywiadu o kryptowalutach i konsolidacji sektora bankowego?

Hubert Biskupski: Zacznijmy od ostatniego orzeczenia TSUE w sprawie kredytów.

Tadeusz Białek: To bardzo ważne rozstrzygnięcia, w zasadzie trzy orzeczenia, które kończą pewien niebezpieczny kierunek interpretacji. Dochodziliśmy do sytuacji, w której pojawiały się pytania, czy klient po unieważnieniu umowy w ogóle musi oddać kapitał.

TSUE powiedział jasno: koniec takich interpretacji. Kapitał trzeba zwrócić. Nawet jeśli pojawia się kwestia przedawnienia, sąd powinien badać względy słuszności.

Z punktu widzenia elementarnej sprawiedliwości trudno uznać za właściwe, by ktoś zachował mieszkanie kupione za środki banku i nie oddał nawet samego kapitału. To zamyka dyskusję o tzw. darmowych mieszkaniach.

Hubert Biskupski: Przejdźmy do wyników finansowych banków. Zysk sektora w 2025 roku wyniósł 48,7 mld zł.

Tadeusz Białek: Trzeba jasno powiedzieć: wiele komentarzy wokół tych danych ma charakter czysto populistyczny. Sektor bankowy jest dopiero na 13. miejscu pod względem rentowności. Są branże znacznie bardziej dochodowe – jak transport, logistyka czy usługi IT.

Dodatkowo mówimy o zyskach przejściowo wyższych, wynikających z wysokich stóp procentowych. To nie była decyzja banków, tylko banku centralnego, który walczył z inflacją.

Już dziś widać spadki – w pierwszych miesiącach roku wyniki są niższe o około 25 proc. rok do roku. Wpływ mają na to m.in. obniżki stóp procentowych oraz wyższe obciążenia podatkowe dla sektora.

Hubert Biskupski: Skąd więc pomysły na dodatkowe podatki dla banków?

Tadeusz Białek: To czysty populizm. Sektor bankowy jest przedstawiany jako łatwy cel, choć w rzeczywistości pełni kluczową rolę w gospodarce. Finansuje ponad 80 proc. inwestycji, dostarcza kredytów mieszkaniowych i gotówkowych.

Jednocześnie poziom satysfakcji klientów z usług bankowych w Polsce jest bardzo wysoki. Mamy jedne z najbardziej nowoczesnych usług w Europie – bankowość mobilną, BLIK, pełną cyfryzację.

Hubert Biskupski: Zapytam o konsolidację sektora. Co oznacza planowane połączenie PZU i Banku Pekao?

Tadeusz Białek: Ta transakcja nie jest jeszcze przesądzona. Wymaga zmian legislacyjnych, które umożliwią stworzenie odpowiedniego modelu struktury.

Jeśli doszłoby do jej realizacji, mogłoby to uwolnić znaczące nadwyżki kapitałowe – szacowane nawet na około 20 mld zł. Z punktu widzenia rynku byłaby to operacja istotna, choć dla przeciętnego klienta raczej niezauważalna.

Hubert Biskupski: Na koniec – rynek kryptowalut i sprawa Zondacrypto. Czy potrzebne są regulacje?

Tadeusz Białek: To nie jest już pytanie „czy”, tylko „kiedy”. Regulacje wynikają z prawa unijnego i będą wprowadzane.

Rynek kryptowalut wiąże się z wysokim ryzykiem i powinien być objęty jasnymi zasadami. To ważne zarówno dla bezpieczeństwa uczestników rynku, jak i dla stabilności całego systemu finansowego.

Hubert Biskupski: Dziękuję za rozmowę.

Tadeusz Białek: Dziękuję.

