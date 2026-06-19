Sejm uchwalił ustawę rozszerzającą dostęp do danych o wynagrodzeniach medyków.

Ministerstwo Zdrowia, NFZ i AOTMiT będą mogły prowadzić dokładniejsze analizy płac.

Nowe przepisy mają pomóc w planowaniu finansowania ochrony zdrowia i monitorowaniu czasu pracy personelu.

Sejm dał zielone światło

Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia została przyjęta przez Sejm bez głosów sprzeciwu. Za ustawą zagłosowało 253 posłów, nikt nie był przeciw, a 177 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Resort zdrowia podkreśla, że celem zmian jest uzyskanie bardziej precyzyjnych danych o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Z nowych informacji będą korzystać Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Pensje lekarzy pod większą kontrolą

Jedną z najważniejszych zmian będzie możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Dzięki temu instytucje publiczne mają uzyskać pełniejszy obraz rzeczywistych zarobków osób zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że obecnie trudno dokładnie określić, jakie są faktyczne pensje lekarzy i innych medyków, zwłaszcza gdy pracują jednocześnie w kilku placówkach i na różnych formach zatrudnienia. Nowe przepisy mają pozwolić na bardziej szczegółową analizę kosztów wynagrodzeń, struktury zatrudnienia oraz skali wieloetatowości w ochronie zdrowia.

Chodzi nie tylko o pieniądze

Resort zdrowia przekonuje, że ustawa nie została przygotowana wyłącznie z myślą o kontroli wydatków. Według Ministerstwa Zdrowia równie ważne jest bezpieczeństwo pacjentów. Państwo ma uzyskać możliwość lepszego monitorowania rzeczywistego czasu pracy personelu medycznego zatrudnionego w wielu placówkach jednocześnie.

Obecnie nie istnieje pełny system pozwalający ocenić, jak duże jest obciążenie pracą poszczególnych medyków. Zdaniem autorów ustawy nowe dane mają pomóc w planowaniu polityki kadrowej i ograniczaniu ryzyka wynikającego z nadmiernej liczby godzin przepracowywanych przez personel.

NFZ łatwiej wyceni świadczenia

Nowe rozwiązania mają również znaczenie dla finansów całego systemu ochrony zdrowia. Dzięki dokładniejszym informacjom o wynagrodzeniach AOTMiT będzie mogła przygotowywać bardziej wiarygodne analizy kosztowe. To właśnie na ich podstawie wyceniane są procedury medyczne i świadczenia finansowane przez NFZ.

Ministerstwo Zdrowia liczy, że pozwoli to na bardziej racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy i lepsze dopasowanie finansowania do rzeczywistych kosztów funkcjonowania placówek medycznych.

Czy zarobki medyków będą jawne?

Resort zdrowia zapewnia, że nowe przepisy nie oznaczają publikowania wynagrodzeń konkretnych osób. Dane mają trafiać wyłącznie do uprawnionych instytucji publicznych i służyć analizom systemowym.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że informacje będą objęte najwyższymi standardami bezpieczeństwa i nie będą wykorzystywane do ujawniania zarobków poszczególnych lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych.

Jednocześnie nowe przepisy mogą stać się ważnym narzędziem w przyszłych pracach nad regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia.

EKG 2026 - dr n. med. Krzysztof Kurek, dyrektor medyczny i członek zarządu Grupy LUX MED, rektor Wyższej Szkoły Nauk Medycznych w Warszawie