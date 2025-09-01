Od 1 września br. e-papierosy bez banderol znikają ze sklepów, a nowe, opodatkowane produkty będą znacznie droższe, co powoduje wyprzedaż obecnych zapasów.

Ceny e-papierosów wzrosną drastycznie – urządzenie z 2 ml liquidu, które kosztowało 25-30 zł, może teraz kosztować nawet 75-100 zł z powodu nowej akcyzy 40 zł "na sztukę" i 0,96 zł za mililitr płynu.

Nowe podatki obejmą również saszetki nikotynowe (od 1 sierpnia 2025 r. 150 zł/kg) oraz inne wyroby nikotynowe, zrównując je stawką z wyrobami tytoniowymi.

W 2026 r. zaplanowano kolejne podwyżki akcyzy na papierosy (20%), tytoń (30%), wyroby nowatorskie (20%) oraz płyn do e-papierosów (50%), co zapowiada dalszy wzrost cen

Koniec taniego palenia. Ile kosztują e-papierosy od 1 września?

Jak informuje dziennik "Fakt", od dziś, czyli 1 września, wchodzą w życie nowe zasady sprzedaży e-papierosów. Sprzedaż urządzeń do waporyzacji bez banderol akcyzowych jest już nielegalna. Dla konsumentów oznacza to drastyczny wzrost cen, ponieważ sklepy przez ostatnie tygodnie intensywnie wyprzedawały tańsze zapasy, które zniknęły z półek. E-papieros z 2 ml liquidu, który dotychczas kosztował około 25–30 zł, po doliczeniu nowej akcyzy może osiągnąć cenę nawet 75–100 zł. To podwyżka sięgająca nawet 300 proc., która z pewnością uderzy po kieszeni użytkowników tych wyrobów.

Skąd bierze się podwyżka cen e-papierosów? Nowe przepisy i banderole

Za tak gwałtowny wzrost cen odpowiadają nowe regulacje podatkowe wprowadzone przez Ministerstwo Finansów. Znakowanie banderolami to nie tylko formalność – wiąże się z nałożeniem konkretnych opłat. Każdy e-papieros został obciążony dodatkową opłatą w wysokości 40 zł oraz stałą stawką 0,96 zł za każdy mililitr płynu nikotynowego. To właśnie te dwie składowe składają się na finalną, szokująco wysoką cenę produktu. Regulacje objęły również inne produkty nowatorskie. Od 1 sierpnia 2025 roku akcyzą zostaną objęte także saszetki nikotynowe i tzw. inne wyroby nikotynowe, na które nałożono stawkę 150 zł za kilogram.

To nie koniec podwyżek. Rząd planuje kolejne zmiany w 2026 roku

Niestety, obecna podwyżka to dopiero początek zmian, jakie czekają palaczy w najbliższych latach. Rząd już teraz zapowiada dalsze zacieśnianie polityki fiskalnej wobec wyrobów tytoniowych i nowatorskich. Resort finansów w projekcie budżetu na 2026 r. zakłada kolejne podwyżki podatku od papierosów, e-papierosów i artykułów nowatorskich. Jak czytamy w projekcie:

"Od 1 stycznia 2026 r. będą obowiązywały podwyższone części kwotowe stawek akcyzy na: papierosy o 20 proc., tytoń do palenia o 30 proc., wyroby nowatorskie o 20 proc. (w porównaniu z poziomem stawek z 2025 r.). Podwyższone zostaną stawki akcyzy na cygara i cygaretki o 20 proc. oraz na płyn do papierosów elektronicznych o 50 proc. w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 r.". Oznacza to, że w perspektywie dwóch lat ceny wszystkich produktów nikotynowych ponownie znacząco wzrosną.

Andrzej Domański IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.