Koniec turystyki do Rosji i Białorusi. Biura podróży mają zakaz ich oferowania

Sankcje UE zakazują europejskim biurom podróży organizowania turystyki w Rosji.

Kraje bałtyckie zaostrzają kontrole graniczne z Białorusią, co utrudnia wjazd do Rosji.

Białoruś wprowadza ograniczenia dla transportu drogowego z Litwy i Polski.

Sankcje UE odcinają Rosję od turystów

Unia Europejska w 19. pakiecie sankcji wobec Rosji bezpośrednio uderza w branżę turystyczną. Najnowszy pakiet sankcji zakazuje europejskim biurom podróży organizowania wycieczek do Rosji. To oznacza koniec zorganizowanych wyjazdów i wakacji w tym kraju dla obywateli UE.

- Kontynuowanie oferowania usług turystycznych po wejściu w życie sankcji będzie uznawane za naruszenie. Dotyczy to zarówno podróży indywidualnych, jak i grupowych. Organizacja wycieczek, wycieczek autokarowych, usług przewodnickich, zakwaterowania i innych form turystyki związanej z Rosją jest zabroniona. Jeśli biura podróży będą nadal świadczyć takie usługi, będzie to uznane za naruszenie sankcji, a sprawa zostanie rozpatrzona zgodnie z ustaloną procedurą - powiedział cytowany przez "Rzeczpospolitą" Kerli Veski z estońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", Łotwa jeszcze przed uchwaleniem pakietu sankcji rząd Łotwy zabronił świadczenia przewozów pasażerskich autobusami przez granicę Łotwy z Rosją, oraz z Białorusią. Zakaz ma obowiązywać do 31 października 2026 roku, ale jest możliwość jego przedłużenia.

Biura podróży z Litwy, Łotwy i Estonii choć mają sekcje wycieczek do Rosji, to często dotyczą jedynie archiwalnych ofert. Podobnie jest w Polsce - oferty biur są datowane na wycieczki przed 2022 rokiem (czyli datą rosyjskiej agresji na Ukrainę).

Litwa zamknęła granicę z Białorusią, Polska wstrzymała zamiar jej otwarcia

Z kolei Litwa zamknęła granicę z Białorusią przez próby przemytu balonami. Do tego dochodzą próby migrantów przekroczenia granicy przez migrantów - również ze strony Białorusi. Zamknięcie granicy ma działać do 1 grudnia 2025 roku i może być przedłużone, z kolei przejścia drogowe Litwy z Białorusią mają być zamknięte do 30 listopada.

Początkowo Polska planowała otworzyć dwa przejścia graniczne z Białorusią w listopadzie. Jednak po konsultacjach z Litwą termin ten został przesunięty na czas nieokreślony. Premier Litwy, Inga Ruginienė, wyjaśniła, że decyzja ta była wynikiem skoordynowanych działań między oboma krajami:

- Rozmawiałam przez telefon z premierem Polski. Przeprowadziliśmy bardzo skoordynowaną rozmowę i ustaliliśmy, że Polska odłoży otwarcie granic, co oznacza, że koordynujemy nasze działania - mówiła litewska premier.

Białoruś odpowiada Polsce i Litwie ograniczając transport

Tymczasem Aleksandr Łukaszenko 31 października wprowadził zakaz poruszania się po terytorium Białorusi ciężarówkom zarejestrowanym z Polski i Litwy. Dotyczy to także aut wykonujących transport międzynarodowy na podstawie indywidualnych listów przewozowych lub międzynarodowych listów przewozowych CMR.

Ograniczenia mają potrwać do 31 grudnia 2027 roku i uderzają w firmy przewożące towary z Chin do Unii Europejskiej - Rosja i Białoruś była częścią ich szlaku.

