Ustawa o stażach: jedna definicja i jasne standardy

Nowa ustawa ma zastąpić przepisy o praktykach absolwenckich i wprowadzić wspólne ramy dla staży organizowanych na otwartym rynku pracy. W projekcie ministerstwa pracy doprecyzowano, czym jest staż: „wykonywanie zadań w celu zdobycia wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego na podstawie umowy między stażystą a organizatorem stażu niebędące pracą wykonywaną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”.

Zakaz bezpłatnych staży i minimalne wynagrodzenie stażysty

Najważniejsza zmiana to likwidacja nieodpłatnych staży. Organizator będzie musiał wypłacać stażyście miesięczne świadczenie co najmniej równe 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału, co dziś oznacza ok. 3070 zł brutto. Jednocześnie kwota nie będzie mogła przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia – obecnie to ok. 8771 zł brutto. Dla stażystów niepełnoletnich przewidziano minimum 250 zł miesięcznie.Projekt zakłada też wsparcie dla pracodawców. Jeśli staż trwa co najmniej 120 godzin miesięcznie, organizator dostanie dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 250 zł za każdy pełny miesiąc stażu.

Umowa o staż do 6 miesięcy i obowiązkowy opiekun

Staż ma się odbywać na piśmie, na podstawie cywilnoprawnej umowy o staż. Jej czas trwania nie może przekroczyć 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia o usprawiedliwione nieobecności. Organizator nie będzie mógł wymagać wcześniejszego doświadczenia w zawodzie, a każdy stażysta ma mieć wyznaczonego opiekuna.

Czas pracy, dni wolne i ubezpieczenia stażystów

Projekt ustala, że stażysta pracuje od 4 do 8 godzin dziennie, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy, z okresem rozliczeniowym do 3 miesięcy. Staż może być też realizowany w niepełnym wymiarze – minimum na 1/2 etatu. Przewidziano system dni wolnych: w pierwszych 90 dniach po jednym dniu za każde 30 dni, a później po dwa dni za kolejne trzydziestodniowe okresy. Stażystów obejmą obowiązkowe składki społeczne jak u zleceniobiorców oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne.

Nowa ustawa ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia

