Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w zarządzaniu SOR-ami, które mają poprawić efektywność i dopasować się do potrzeb pacjentów, choć pięciostopniowy algorytm segregacji ESI pozostanie bez zmian.

Nowe regulacje skupią się na korektach wymagań w kategoriach ESI oraz na usprawnieniu gromadzenia i przekazywania danych pacjentów między placówkami.

Zmiany mają zapobiec ujawnianiu danych osobowych pacjentów, co było problemem zgłaszanym m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Związek Powiatów Polskich apeluje o przeprowadzenie gruntownej analizy finansowej i prawnej planowanych zmian, aby zapewnić ich skuteczność

Nowe zasady na SOR: Co dokładnie się zmieni w segregacji pacjentów?

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowelizację rozporządzenia, która ma wprowadzić istotne korekty w funkcjonowaniu Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Choć fundament systemu, czyli pięciostopniowy algorytm ESI (Emergency Severity Index), pozostanie nienaruszony jako międzynarodowy standard, to modyfikacje obejmą kluczowe obszary działania SOR-ów. Celem jest dostosowanie się do rosnących potrzeb i poprawa efektywności. Kluczowe zmiany na SOR mają dotyczyć przede wszystkim doprecyzowania wymagań w poszczególnych kategoriach, według których odbywa się segregacja pacjentów, oraz usprawnienia procesów gromadzenia i przetwarzania danych medycznych.

Jak precyzuje serwis prawo.pl, zmiany skupią się na zarządzaniu informacją. "Chodzi m.in. o gromadzenie, przetwarzanie i pobieranie danych pacjentów trafiających na SOR i przekazywanych potem dalej na konkretne oddziały szpitalne bądź kierowanych do innych placówek" – czytamy w analizie. Oznacza to, że choć pacjent nadal będzie przypisywany do jednej z pięciu kategorii pilności – co jest kluczowe dla ratowania życia w stanach nagłych – to procedury związane z jego obsługą administracyjną i medyczną mogą ulec znaczącemu przeorganizowaniu.

Większa ochrona danych. Koniec z publicznym wzywaniem pacjentów.

Jednym z najbardziej namacalnych dla pacjentów problemów, który mają rozwiązać nowe regulacje, jest kwestia ochrony danych osobowych. Do tej pory zdarzały się sytuacje, w których szpitale publicznie wzywały pacjentów do odbioru depozytu, ujawniając ich dane. Na ten problem zwracał uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Nowelizacja ma ukrócić ten proceder i wprowadzić mechanizmy gwarantujące poufność. Nowe przepisy mają wreszcie rozwiązać problem ujawniania danych osobowych, co ma zapewnić lepszą ochronę danych pacjentów i uniemożliwić publiczne podawanie informacji wrażliwych.

Zmiana ta jest odpowiedzią na rosnącą świadomość w zakresie prywatności i bezpieczeństwa informacji medycznych. Pacjent trafiający na SOR będzie mógł liczyć na to, że jego dane, w tym fakt pobytu na oddziale, nie zostaną w żaden sposób upublicznione bez jego zgody. To ważny krok w kierunku budowania zaufania do systemu opieki zdrowotnej i dostosowania go do europejskich standardów ochrony danych, takich jak RODO, które kładą ogromny nacisk na bezpieczeństwo informacji wrażliwych.

Samorządy apelują o analizę. Czy zmiany są dobrze przygotowane?

Mimo że kierunek zmian wydaje się słuszny, pojawiają się głosy wzywające do rozwagi. Związek Powiatów Polskich (ZPP) podkreśla, że każda tak duża modyfikacja systemu wymaga solidnego przygotowania. Samorządowcy obawiają się, że bez odpowiedniej analizy nowe przepisy mogą okazać się nieskuteczne lub generować nieprzewidziane koszty. Związek Powiatów Polskich zwraca uwagę, że aby planowane zmiany w funkcjonowaniu SOR-ów były skuteczne, muszą być poprzedzone gruntowną analizą finansową i prawną.

Stanowisko ZPP, organizacji reprezentującej interesy samorządów, wskazuje na potencjalne ryzyko wprowadzania zmian bez pełnego obrazu ich konsekwencji. Zdaniem samorządowców, decyzje podejmowane na szczeblu centralnym muszą uwzględniać realia finansowe i organizacyjne szpitali powiatowych, które stanowią trzon systemu ochrony zdrowia w Polsce. Apel o rzetelną analizę to sygnał, że sukces reformy zależeć będzie nie tylko od samych przepisów, ale także od sposobu ich wdrożenia i zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych.

