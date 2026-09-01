Koniec z dzwonieniem po przychodniach. Zmiany w rejestracji na NFZ wejdą w życie znacznie szybciej

Nowe zasady zapisu do lekarzy w ramach NFZ

Centralna e-rejestracja to ogólnokrajowy system, który ma na celu ujednolicenie i uproszczenie procesu umawiania wizyt na świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ. System integruje bazy danych poszczególnych placówek medycznych w jedno centralne narzędzie. Dzięki temu pacjenci zyskują bezpośredni wgląd we wszystkie wolne terminy u specjalistów w całym kraju, co eliminuje potrzebę dzwonienia do wielu przychodni.

Zapisy będą realizowane za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz aplikacji mojeIKP. Co istotne, tradycyjne metody zapisu – takie jak osobista wizyta w rejestracji lub kontakt telefoniczny – nadal pozostaną dostępne. W takim przypadku pracownik przychodni wprowadzi zapis bezpośrednio do centralnego systemu, blokując dany termin.

Od 1 lipca 2026 roku Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zarejestrowane w centralnym systemie (dotyczy to m.in. pierwszych wizyt kardiologicznych oraz mammografii). Kolejne specjalizacje będą dołączane sukcesywnie, a ostateczny harmonogram ich wdrażania został właśnie zatwierdzony przez resort zdrowia.

Harmonogram wdrażania e-rejestracji na 2027 rok

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o znacznym przyspieszeniu prac. Zamiast planowanego wcześniej końca 2029 roku, pełne wdrożenie systemu dla kilkudziesięciu specjalizacji zakończy się w grudniu 2027 roku. Proces ten został podzielony na osiem precyzyjnych etapów.

Od 1 lutego 2027 roku neurologia, genetyka, geriatria oraz leczenie mukowiscydozy.

neurologia, genetyka, geriatria oraz leczenie mukowiscydozy. Od 1 kwietnia 2027 roku toksykologia, transplantologia, reumatologia oraz leczenie pacjentów z HIV/AIDS.

toksykologia, transplantologia, reumatologia oraz leczenie pacjentów z HIV/AIDS. Od 1 czerwca 2027 roku leczenie bólu, proktologia oraz urologia.

leczenie bólu, proktologia oraz urologia. Od 1 sierpnia 2027 roku chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia plastyczna, chirurgia twarzowo-szczękowa, kardiochirurgia oraz gastroenterologia.

chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia plastyczna, chirurgia twarzowo-szczękowa, kardiochirurgia oraz gastroenterologia. Od 1 września 2027 roku choroby metaboliczne (w tym rzadkie wrodzone wady metabolizmu u dzieci), diabetologia, otolaryngologia (wraz z audiologią, foniatrią i logopedią).

choroby metaboliczne (w tym rzadkie wrodzone wady metabolizmu u dzieci), diabetologia, otolaryngologia (wraz z audiologią, foniatrią i logopedią). Od 1 października 2027 roku neurochirurgia oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu.

neurochirurgia oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu. Od 1 listopada 2027 roku położnictwo i ginekologia, alergologia, dermatologia i wenerologia oraz medycyna sportowa.

położnictwo i ginekologia, alergologia, dermatologia i wenerologia oraz medycyna sportowa. Od 1 grudnia 2027 roku okulistyka (z leczeniem zeza), hematologia (w tym onkologia i hematologia dziecięca), onkologia, chirurgia onkologiczna, pediatria oraz choroby wewnętrzne (interna).

Jakie ułatwienia czekają na pacjentów?

Wprowadzenie centralnej e-rejestracji oznacza koniec konieczności wielokrotnego dzwonienia do różnych placówek w poszukiwaniu wolnego terminu. Nowe przepisy dają placówkom medycznym 6 miesięcy od momentu wejścia w życie danego etapu na pełną integrację swoich systemów z bazą centralną. Ma to na celu skrócenie czasu oczekiwania oraz wyeliminowanie zjawiska blokowania miejsc przez pacjentów zapisujących się do kilku lekarzy jednocześnie "na zapas".

Ważną nowością jest funkcja tzw. "poczekalni". W sytuacji, gdy w systemie brakuje wolnych terminów u wybranego specjalisty, pacjent będzie mógł określić swoje preferencje dotyczące lokalizacji, dni oraz godzin wizyty. Gdy inny chory zrezygnuje ze swojego terminu, system automatycznie przypisze wolne miejsce oczekującemu i wyśle powiadomienie SMS lub e-mail.

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