Koniec z dzwonieniem po przychodniach. Zmiany w rejestracji na NFZ wejdą w życie znacznie szybciej

Anna Wojnowska
2026-09-01 11:25

Wyszukiwanie wolnych terminów u specjalistów wkrótce stanie się znacznie prostsze. Ministerstwo Zdrowia opublikowało ostateczny harmonogram wdrażania centralnej e-rejestracji, która docelowo obejmie niemal wszystkie poradnie. Zmiany wejdą w życie szybciej, niż planowano, a cały proces zostanie sfinalizowany w kilku etapach.

Tablica z logo NFZ przy wejściu do przychodni. O zmianach w rejestracji do lekarzy przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Tupungato/ Shutterstock

Nowe zasady zapisu do lekarzy w ramach NFZ

Centralna e-rejestracja to ogólnokrajowy system, który ma na celu ujednolicenie i uproszczenie procesu umawiania wizyt na świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ. System integruje bazy danych poszczególnych placówek medycznych w jedno centralne narzędzie. Dzięki temu pacjenci zyskują bezpośredni wgląd we wszystkie wolne terminy u specjalistów w całym kraju, co eliminuje potrzebę dzwonienia do wielu przychodni.

Zapisy będą realizowane za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz aplikacji mojeIKP. Co istotne, tradycyjne metody zapisu – takie jak osobista wizyta w rejestracji lub kontakt telefoniczny – nadal pozostaną dostępne. W takim przypadku pracownik przychodni wprowadzi zapis bezpośrednio do centralnego systemu, blokując dany termin.

Od 1 lipca 2026 roku Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zarejestrowane w centralnym systemie (dotyczy to m.in. pierwszych wizyt kardiologicznych oraz mammografii). Kolejne specjalizacje będą dołączane sukcesywnie, a ostateczny harmonogram ich wdrażania został właśnie zatwierdzony przez resort zdrowia.

Polecany artykuł:

Harmonogram wdrażania e-rejestracji na 2027 rok

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o znacznym przyspieszeniu prac. Zamiast planowanego wcześniej końca 2029 roku, pełne wdrożenie systemu dla kilkudziesięciu specjalizacji zakończy się w grudniu 2027 roku. Proces ten został podzielony na osiem precyzyjnych etapów.

  • Od 1 lutego 2027 roku neurologia, genetyka, geriatria oraz leczenie mukowiscydozy.
  • Od 1 kwietnia 2027 roku toksykologia, transplantologia, reumatologia oraz leczenie pacjentów z HIV/AIDS.
  • Od 1 czerwca 2027 roku leczenie bólu, proktologia oraz urologia.
  • Od 1 sierpnia 2027 roku chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia plastyczna, chirurgia twarzowo-szczękowa, kardiochirurgia oraz gastroenterologia.
  • Od 1 września 2027 roku choroby metaboliczne (w tym rzadkie wrodzone wady metabolizmu u dzieci), diabetologia, otolaryngologia (wraz z audiologią, foniatrią i logopedią).
  • Od 1 października 2027 roku neurochirurgia oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu.
  • Od 1 listopada 2027 roku położnictwo i ginekologia, alergologia, dermatologia i wenerologia oraz medycyna sportowa.
  • Od 1 grudnia 2027 roku okulistyka (z leczeniem zeza), hematologia (w tym onkologia i hematologia dziecięca), onkologia, chirurgia onkologiczna, pediatria oraz choroby wewnętrzne (interna).

Polecany artykuł:

Jakie ułatwienia czekają na pacjentów?

Wprowadzenie centralnej e-rejestracji oznacza koniec konieczności wielokrotnego dzwonienia do różnych placówek w poszukiwaniu wolnego terminu. Nowe przepisy dają placówkom medycznym 6 miesięcy od momentu wejścia w życie danego etapu na pełną integrację swoich systemów z bazą centralną. Ma to na celu skrócenie czasu oczekiwania oraz wyeliminowanie zjawiska blokowania miejsc przez pacjentów zapisujących się do kilku lekarzy jednocześnie "na zapas".

Ważną nowością jest funkcja tzw. "poczekalni". W sytuacji, gdy w systemie brakuje wolnych terminów u wybranego specjalisty, pacjent będzie mógł określić swoje preferencje dotyczące lokalizacji, dni oraz godzin wizyty. Gdy inny chory zrezygnuje ze swojego terminu, system automatycznie przypisze wolne miejsce oczekującemu i wyśle powiadomienie SMS lub e-mail.

Polecany artykuł:

„Każdy minister jest bezradny!”. Prof. Chwedoruk OBNAŻA fikcję: Błędne koło w ochronie zdrowia
Sonda
Z czego głównie biorą się kolejki do specjalistów?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REJESTRACJA
NFZ