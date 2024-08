Komornicze licytacje w internecie

"Rzeczpospolita" dowiedziała się, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego "pracuje nad projektem szybkich zmian w kodeksie postępowania cywilnego. Wśród nich zaproponowano m.in. zmianę art. 8792 (dotyczy e-licytacji ruchomości) i 9862 k.p.c. (reguluje e-licytację nieruchomości)". Wyjaśniono, że na mocy nowych przepisów "komornik miałby dokonywać sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej, chyba że przed uprawomocnieniem się zajęcia (w przypadku ruchomości) lub przed uprawomocnieniem się opisu i oszacowania (w przypadku nieruchomości) wierzyciel zażąda sprzedaży w drodze licytacji stacjonarnej".

To nie koniec zmian. Jak podaje dziennik, "inaczej natomiast ma być przy większej liczbie wierzycieli. Dziś wystarczy, by jeden z nich złożył wniosek o licytację online, by komornik mógł ją wyznaczyć. Komisja proponuje lustrzane odbicie tych przepisów, co oznacza, że jeśli choć jeden z wierzycieli wystąpi o licytację publiczną, komornik nie będzie mógł wyznaczyć e-licytacji. Ostateczne brzmienie przepisów ma być zatwierdzone najpóźniej we wrześniu".

Kiedy wchodzi komornik

Kiedy pojawia się postępowanie komornicze? Postępowanie komornicze odbywa się wtedy, gdy zadłużony i wierzyciel nie są w stanie dojść do porozumienia i jasno ustalić sposobu oddania długu i rzecz jasna tych ustaleń się trzymać. Kiedy taka sprawa trafia do sądu, to już niemal pewne, że działania podejmie komornik. Wierzyciel, dysponując wyrokiem opatrzonym klauzulą wykonalności, może złożyć wniosek do komornika o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego i zwykle tak właśnie robi. Jest to niezbędny krok, gdyż warunkiem wszczęcia takiego postępowania jest uzyskanie przez wierzyciela w sądzie tytułu wykonawczego. Komornik ma obowiązek sprzedaży nieruchomości na licytacji komorniczej, jeżeli egzekucja z innych składników majątku dłużnika jest niewystarczająca do pokrycia należności. Jednak takie licytacje to ostateczność. W pierwszej kolejności komornik blokuje konto bankowe dłużnika. Przesłania do banku zawiadomienie informujące o zajęciu środków dłużnika i odbywa się to drogą elektroniczną. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia bank musi niezwłocznie zablokować konto dłużnika i robi to nawet jeszcze tego samego dnia.