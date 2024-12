Koniec z nadużyciami przy kontrolach skarbowych. Będzie zmiana regulacji

Zmiany w przepisach podatkowych

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę na to, że korzystając z art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej dotychczas kontrolerzy skarbowi wszczynali pod błahym pretekstem procedurę karną przeciwko księgowym czy prezesom firm. Nie chodziło nawet o podejrzenie realnego przestępstwa, ale o wydłużenie pięcioletniego okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Takie postępowanie miało mieć miejsce nawet w setkach przypadków rocznie. Teraz jak zapewnia resort finansów ma to się zakończyć.

Dziennik zauważa, że wiceminister finansów Jarosław Neneman zapowiedział projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Ma on być przedstawiony w pierwszym kwartale 2025 roku. Zastrzegł jednak, że nowe regulacje trzeba będzie sformułować tak, aby pogodzić interesy podatników i Skarbu Państwa. "W tych sprawach są też przypadki mafii VAT-owskich" – zaznaczył.

"Rzeczpospolita" przypomina, że deklaracja wiceministra pojawiła się po tym, jak Sejm zaczął debatę nad poselskim projektem Konfederacji dążącym do usunięcia tego przepisu. Wiele miesięcy temu podobny pomysł miało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Kary skarbówki

Gazeta przypomina też o uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2021 r., która stanowiła o tym, że sądy mają prawo badać, czy w danej sprawie wszczęcie postępowania karnoskarbowego nie było instrumentalne i nie służyło jedynie wstrzymaniu biegu terminu przedawnienia podatku.

"Rzeczpospolita" przywołuje dane podane przez Nenemana, które wskazują, że liczba przypadków takich nadużyć przy kontrolach skarbowych spadła. Jak podał w Sejmie Jarosław Neneman, w 2020 r. było ich 1326, rok później – 738, a w 2022 r. liczba ta spadła do 409. W 2023 r. było nieco więcej, bo 571. "To nie jest dużo, biorąc pod uwagę to, ilu w ogóle mamy podatników" – oceniał wiceminister. Dodał on, że w 2022 r. sądy zastopowały 115 takich postępowań.