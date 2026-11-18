Piaseczno wprowadza rewolucyjne kaucjomaty, które zmieniają sposób odzyskiwania pieniędzy za butelki, oferując błyskawiczny zwrot.

Kaucja trafia prosto na kartę płatniczą, co eliminuje bony i kolejki, ale oznacza, że gotówki już nie otrzymasz.

Zanim skorzystasz, poznaj kluczowe zasady zwrotu opakowań i upewnij się, że odzyskasz swoje 50 groszy!

Oddajesz puste butelki, a zamiast gotówki lub papierowego bonu otrzymujesz pieniądze bezpośrednio na kartę płatniczą. Takie rozwiązanie wprowadzono w pięciu nowych kaucjomatach na terenie gminy Piaseczno na Mazowszu. Jak informuje Radio ZET, urządzenia mają ułatwić mieszkańcom odzyskiwanie kaucji bez konieczności korzystania ze sklepowych punktów zwrotu. Jest jednak jeden istotny szczegół: automaty nie wypłacają gotówki, a pieniądze można odebrać wyłącznie na kartę płatniczą.

To rozwiązanie może być wygodne dla osób, które nie chcą stać w kolejce do kasy, aby wymienić bon na pieniądze. Wystarczy oddać opakowania i skorzystać z elektronicznego zwrotu. Z drugiej strony osoby nieposiadające karty płatniczej będą musiały wybrać inny punkt zbiórki. Co ważne, nie jest to ogólnopolska zmiana przepisów. Nowa forma rozliczenia dotyczy konkretnych urządzeń uruchomionych w gminie Piaseczno. W pozostałych punktach systemu kaucyjnego nadal funkcjonują inne sposoby odzyskiwania pieniędzy.

Nie zgniataj butelek! Przez ten błąd możesz nie odzyskać kaucji

Nowe urządzenia przyjmują plastikowe butelki o pojemności do trzech litrów oraz aluminiowe puszki do 1 litra. Nie wystarczy jednak wrzucić do automatu dowolnego opakowania po napoju. Kaucjomaty wyposażono w czytniki kodów kreskowych, które identyfikują oddawane butelki i puszki. Dlatego opakowania muszą być puste, niezgniecione i mieć zachowaną etykietę z czytelnym kodem. Zgnieciona butelka lub uszkodzona etykieta mogą sprawić, że automat odmówi przyjęcia opakowania.

Trzeba również pamiętać, że system kaucyjny obejmuje odpowiednio oznaczone opakowania. Plastikowa butelka bez znaku kaucji nie daje prawa do odzyskania pieniędzy tylko dlatego, że ma właściwą pojemność. W nowych urządzeniach nie można natomiast oddawać szklanych butelek wielokrotnego użytku. Te należy zwracać w punktach przyjmujących tego rodzaju opakowania.

50 groszy za butelkę i puszkę. Ile pieniędzy można odzyskać?

W ogólnopolskim systemie kaucyjnym obowiązują określone stawki. Za plastikową butelkę jednorazowego użytku do 3 litrów oraz metalową puszkę do 1 litra kaucja wynosi 50 groszy. Za szklaną butelkę wielokrotnego użytku do 1,5 litra można odzyskać 1 zł. Oznacza to, że oddając 10 plastikowych butelek objętych systemem, odzyskamy 5 zł. Za 20 takich opakowań będzie to już 10 zł, a za 40 – 20 zł. To pieniądze, które wcześniej zostały doliczone do ceny napojów.

Do zwrotu kaucji nie jest potrzebny paragon. Nie trzeba też oddawać opakowań w sklepie, w którym kupiono napoje. Wystarczy skorzystać z punktu przyjmującego dany rodzaj opakowań objętych systemem.

Nie masz karty płatniczej? Kaucja nadal ci się należy

Choć nowe kaucjomaty w Piasecznie zwracają pieniądze wyłącznie na kartę, nie oznacza to końca gotówkowych wypłat w całej Polsce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że konsumenci mają prawo odzyskać kaucję w formie pieniężnej. W sklepach możliwe jest otrzymanie gotówki lub bonu, który można wymienić na pieniądze. Co istotne, sklep nie może uzależniać zwrotu kaucji od zrobienia kolejnych zakupów. Osoby, które wolą gotówkę, mogą więc korzystać z innych punktów zbiórki. Warto wcześniej sprawdzić sposób rozliczenia, aby uniknąć niespodzianki przy automacie.

Gdzie działają nowe kaucjomaty? Pięć lokalizacji na Mazowszu

Nowe automaty ustawiono w różnych częściach gminy Piaseczno. Mieszkańcy mogą z nich korzystać w następujących miejscach:

Jazgarzew – ul. Szkolna 10, przy Szkole Podstawowej;

– ul. Szkolna 10, przy Szkole Podstawowej; Jesówka – skrzyżowanie ul. Dzikich Gęsi i ul. Leśnej Polany;

– skrzyżowanie ul. Dzikich Gęsi i ul. Leśnej Polany; Piaseczno – róg ul. Świętojańskiej i al. Kalin;

– róg ul. Świętojańskiej i al. Kalin; Piaseczno – plac targowy od strony ul. Jana Pawła II;

– plac targowy od strony ul. Jana Pawła II; Runów – ul. Dobra 63.

Rozmieszczenie urządzeń poza sklepami ma umożliwić mieszkańcom oddawanie opakowań przy okazji codziennych obowiązków. Nie trzeba szukać automatu w centrum handlowym ani odwiedzać sklepu tylko po to, by odzyskać kaucję. Samorząd przypomina również, że w przypadku problemów z rozliczeniem należy zachować kupon wydrukowany przez urządzenie. Reklamację można zgłosić za pośrednictwem formularza na stronie segregujpodrodze.pl/reklamacje/.

Nowe kaucjomaty pokazują, że system kaucyjny w Polsce rozwija się nie tylko pod względem liczby punktów zbiórki, ale także sposobów wypłacania pieniędzy. Zwrot na kartę może oszczędzić czas, jednak przed oddaniem butelek warto sprawdzić zasady konkretnego urządzenia.

Laury Biznesu 2025 - Władimir Semirunnij