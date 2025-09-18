mObywatel Junior to cyfrowa legitymacja szkolna w telefonie, umożliwiająca uczniom korzystanie z ulg i potwierdzanie tożsamości bez noszenia fizycznego dokumentu.

Aplikacja jest częścią standardowego mObywatela, nie wymaga osobnej instalacji ani Profilu Zaufanego, a jej aktywacja polega na zeskanowaniu kodu QR ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE).

Bezpieczeństwo danych zapewniają Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki, a aplikacja jest wolna od reklam.

mObywatel Junior – cyfrowa legitymacja zawsze pod ręką

Nowa wersja aplikacji to odpowiedź na potrzeby młodszych użytkowników. mObywatel Junior daje uczniom możliwość przechowywania cyfrowej legitymacji szkolnej w telefonie. Dzięki temu nie muszą mieć przy sobie plastikowego dokumentu, a przy okazji mogą korzystać z ulg, potwierdzać tożsamość czy potwierdzać uczęszczanie do szkoły.

Co istotne, aplikacja nie zawiera reklam, a za bezpieczeństwo danych odpowiadają Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki.

Jak korzystać z mObywatela Junior?

Nie trzeba instalować osobnego programu – wystarczy standardowy mObywatel dostępny na Androida i iOS. Przy pierwszym logowaniu pojawia się opcja wyboru wersji aplikacji, w tym mObywatela Junior. Uczniowie zyskują także możliwość ustawienia jednego z trzech motywów graficznych: Energia, Geometria lub Kosmos.

Prosta aktywacja bez Profilu Zaufanego

Największym ułatwieniem jest brak konieczności posiadania Profilu Zaufanego. Wystarczy ustawić PIN i zeskanować kod QR, aby uzyskać dostęp do cyfrowej legitymacji. Kod QR dostępny jest po zalogowaniu na Zintegrowaną Platformę Edukacyjną (ZPE) przy użyciu danych przekazanych przez szkołę w ramach Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Nowi uczniowie – np. pierwszoklasiści – muszą najpierw zostać wprowadzeni do systemu przez dyrektora lub pracownika szkoły. Dopiero wtedy możliwe jest wygenerowanie kodu.

mObywatel Junior i podstawowa wersja aplikacji

Warto wiedzieć, że cyfrową legitymację można wciąż dodać także w podstawowej wersji mObywatela – mogą to zrobić zarówno rodzice, jak i pełnoletni uczniowie. Proces wygląda identycznie: skanowanie kodu QR udostępnionego w ramach ZPE.

