- mObywatel Junior to cyfrowa legitymacja szkolna w telefonie, umożliwiająca uczniom korzystanie z ulg i potwierdzanie tożsamości bez noszenia fizycznego dokumentu.
- Aplikacja jest częścią standardowego mObywatela, nie wymaga osobnej instalacji ani Profilu Zaufanego, a jej aktywacja polega na zeskanowaniu kodu QR ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE).
- Bezpieczeństwo danych zapewniają Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki, a aplikacja jest wolna od reklam.
mObywatel Junior – cyfrowa legitymacja zawsze pod ręką
Nowa wersja aplikacji to odpowiedź na potrzeby młodszych użytkowników. mObywatel Junior daje uczniom możliwość przechowywania cyfrowej legitymacji szkolnej w telefonie. Dzięki temu nie muszą mieć przy sobie plastikowego dokumentu, a przy okazji mogą korzystać z ulg, potwierdzać tożsamość czy potwierdzać uczęszczanie do szkoły.
Co istotne, aplikacja nie zawiera reklam, a za bezpieczeństwo danych odpowiadają Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki.
Jak korzystać z mObywatela Junior?
Nie trzeba instalować osobnego programu – wystarczy standardowy mObywatel dostępny na Androida i iOS. Przy pierwszym logowaniu pojawia się opcja wyboru wersji aplikacji, w tym mObywatela Junior. Uczniowie zyskują także możliwość ustawienia jednego z trzech motywów graficznych: Energia, Geometria lub Kosmos.
Prosta aktywacja bez Profilu Zaufanego
Największym ułatwieniem jest brak konieczności posiadania Profilu Zaufanego. Wystarczy ustawić PIN i zeskanować kod QR, aby uzyskać dostęp do cyfrowej legitymacji. Kod QR dostępny jest po zalogowaniu na Zintegrowaną Platformę Edukacyjną (ZPE) przy użyciu danych przekazanych przez szkołę w ramach Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
Nowi uczniowie – np. pierwszoklasiści – muszą najpierw zostać wprowadzeni do systemu przez dyrektora lub pracownika szkoły. Dopiero wtedy możliwe jest wygenerowanie kodu.
mObywatel Junior i podstawowa wersja aplikacji
Warto wiedzieć, że cyfrową legitymację można wciąż dodać także w podstawowej wersji mObywatela – mogą to zrobić zarówno rodzice, jak i pełnoletni uczniowie. Proces wygląda identycznie: skanowanie kodu QR udostępnionego w ramach ZPE.
