Koniec z pracą urzędów od 8 do 16

Jak są czynne urzędy

Często o pracy urzędników mówi się, że jest to praca od godziny 8 do godziny 16. Jeśli komuś zależy na bardzo regularnych godzinach pracy, powinien szukać zatrudnienia właśnie między innymi w urzędzie. Okazuje się, że taka opinię można włożyć między bajki. Dlaczego? Zgodnie z nowymi przepisami praca w urzędzie nie będzie już taka regularna. Nowe przepisy wprowadzają różne godziny pracy kluczowych urzędów. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia. Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917).

Nowe przepisy dotyczą funkcjonowania urzędów administracji rządowej, w których jednocześnie działa korpus służby cywilnej; Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Urzędu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15; regionalnych izb obrachunkowych.

Urzędy czynne do godz. 18

Projektowane rozporządzenie daje możliwość kierownikowi urzędu większą swobodę do określenia godzin otwarcia urzędu. Oczywiście nie oznacza to, że urzędy będą czynne według widzimisię jakiejś osoby. Ale możliwości będzie więcej. Kierownik urzędu będzie zobowiązany do ustalenia pracownikom rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia w taki sposób, aby praca w urzędzie była wykonywana od poniedziałku do piątku, nieprzerwanie przez 8 godzin w każdym z tych dni. Według projektu rozporządzenia najwcześniej urząd będzie mógł być czynny od godziny 7. Wówczas będzie on czynny do godziny 15. Najpóźniej zaś będzie można otwierać urząd o godzinie 10. I wówczas zamknięcie nastąpi o godz. 18. Godziny pracy urzędu mogą być różne, w różne dni. Zgodnie z projektem rozporządzenia, w urzędach, w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, w co najmniej jednym dniu tygodnia, będzie musiała być zapewniona obsługa interesantów w godzinach od 8 do 18.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

