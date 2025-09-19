UE planuje zakaz importu rosyjskiego LNG do 2027 roku oraz objęcie sankcjami rosyjskich gigantów energetycznych Rosnieft i Gazprom Nieft.

19. pakiet sankcji ma również uderzyć w firmy z krajów trzecich, w tym z Chin, handlujące ropą z Rosją z naruszeniem dotychczasowych obostrzeń.

Komisja Europejska zaproponowała sankcje na 118 dodatkowych statków z rosyjskiej "floty cieni", co łącznie obejmie ponad 560 jednostek.

Nowe sankcje są odpowiedzią na eskalację działań Rosji, w tym ataki na Ukrainę i naruszenia przestrzeni powietrznej UE przez rosyjskie drony

Główne założenia 19. pakietu sankcji. Co się zmieni?

Unia Europejska przygotowuje kolejny, już dziewiętnasty pakiet obostrzeń wymierzonych w rosyjską gospodarkę i podmioty wspierające machinę wojenną Władimira Putina. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w piątek, że w propozycji 19. pakietu sankcji na Rosję znalazł się zakaz importu rosyjskiego LNG na rynki europejskie oraz objęcie Rosnieftu i Gazprom Nieftu zakazem transakcji. To fundamentalna zmiana, która ma na celu dalsze ograniczenie dochodów Rosji z eksportu surowców energetycznych. Ponadto Bruksela chce rozszerzyć listę sankcyjną o 118 dodatkowych statków z tzw. rosyjskiej floty cieni, która służy do omijania dotychczasowych restrykcji naftowych. Po wprowadzeniu zmian, sankcjami UE objętych będzie łącznie ponad 560 takich jednostek.

Kiedy zakaz importu LNG z Rosji wejdzie w życie?

Jednym z kluczowych pytań, jakie pojawia się w kontekście nowych propozycji, jest harmonogram rezygnacji z rosyjskiego gazu skroplonego. Chociaż import LNG z Rosji nie był dotąd objęty sankcjami, wiele krajów członkowskich domagało się jego wprowadzenia. Zgodnie z zapowiedzią szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, całkowite wycofanie rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego z europejskiego rynku ma nastąpić do 1 stycznia 2027 r. Oznacza to, że państwa członkowskie będą miały ponad dwa lata na dostosowanie się do nowych regulacji i znalezienie alternatywnych źródeł dostaw, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty.

UE uderza w firmy obchodzące sankcje. "Ścigamy tych, którzy podsycają wojnę"

Nowy pakiet sankcji to nie tylko bezpośrednie uderzenie w rosyjskie firmy. Komisja Europejska zapowiada zdecydowane działania przeciwko podmiotom z krajów trzecich, które pomagają Kremlowi omijać restrykcje, zwłaszcza w sektorze naftowym. Ursula von der Leyen nie pozostawiła wątpliwości co do determinacji Brukseli. "Teraz ścigamy tych, którzy podsycają wojnę Rosji, kupując ropę z naruszeniem sankcji. Naszym celem są rafinerie, firmy handlujące ropą, firmy petrochemiczne w krajach trzecich, w tym w Chinach" – zapowiedziała szefowa KE. Objęcie restrykcjami firm spoza Rosji ma uszczelnić system sankcyjny i uniemożliwić Kremlowi czerpanie zysków za pośrednictwem państw trzecich.

Tło nowych obostrzeń. Dlaczego UE zaostrza kurs wobec Rosji?

Decyzja o wprowadzeniu kolejnych, dotkliwych sankcji jest bezpośrednią reakcją na ostatnie działania Rosji. Jak podkreśliła Ursula von der Leyen, Moskwa nie wykazuje żadnej woli deeskalacji. "W ciągu ostatniego miesiąca Rosja pokazała pełnię swojej pogardy dla dyplomacji i prawa międzynarodowego" – stwierdziła, wskazując na zmasowane ataki rakietowe i dronowe na Ukrainę. Szefowa KE zwróciła również uwagę na incydenty naruszenia przestrzeni powietrznej UE przez rosyjskie drony Shahed nad terytorium Polski i Rumunii. "To nie są działania kogoś, kto pragnie pokoju. Prezydent (Władimir) Putin raz po raz eskalował działania" – podsumowała von der Leyen, uzasadniając potrzebę zaostrzenia kursu wobec Rosji.

Cash from energy sales keeps Russia’s war going.So we’re going after these revenues by designating 118 new vessels as shadow fleet and enablers, and banning re-insurance of listed vessels.Our aim is to speed up the phase-out of Russian liquefied natural gas by 1 Jan 2027.— Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

