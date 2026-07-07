Miasta wprowadzają wygodne rozwiązania

Od początku 2025 roku Polacy muszą osobno segregować tekstylia. Oznacza to, że starych ubrań, butów czy pościeli nie można już wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Problem w tym, że dla wielu osób dojazd do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych był kłopotliwy. Miasta i gminy zaczęły więc szukać prostszych rozwiązań - informuje Portal Samorządowy.

Nie musisz już jechać do PSZOK

Coraz więcej miast uruchamia mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. mPSZOK-i. To specjalne samochody, które pojawiają się w wyznaczonych miejscach i odbierają odpady bez konieczności wizyty w stacjonarnym punkcie.

Takie rozwiązania działają już między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie i Radomiu. Teraz do tego grona dołączyła również Bydgoszcz.

Specjalny samochód odbierze odpady

Mobilne PSZOK-i kursują według ustalonego harmonogramu. Mieszkańcy mogą sprawdzić na stronach swoich gmin, kiedy pojazd pojawi się w najbliższej okolicy.

W Warszawie mobilne punkty zatrzymują się aż w 70 lokalizacjach i kursują trzy razy w tygodniu. W Bydgoszczy od lipca specjalne pojazdy odbierają odpady w 29 punktach na terenie miasta.

Dzięki temu mieszkańcy nie muszą organizować specjalnych wyjazdów do odległych punktów zbiórki.

Nie tylko ubrania i buty

Choć głównym celem mPSZOK-ów jest odbiór tekstyliów, lista przyjmowanych odpadów jest znacznie dłuższa.

Do mobilnych punktów można oddać m.in. zużytą odzież, baterie, akumulatory, żarówki, drobny sprzęt elektroniczny, płyty CD i DVD czy opakowania po farbach i olejach.

Nie wszystko jednak zostanie przyjęte. Pracownicy odmówią odbioru dużych gabarytów, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz pojemników z nieznaną zawartością.

Fioletowe worki podbijają miasta

Jeszcze wygodniejsze rozwiązanie testują niektóre samorządy. Chodzi o charakterystyczne fioletowe worki przeznaczone wyłącznie na tekstylia.

Mieszkańcy nie muszą wtedy nigdzie jechać. Wystarczy zapakować niepotrzebne ubrania do worka i wystawić go przed posesję lub przy altanie śmietnikowej. Odpady zostaną odebrane w wyznaczonym terminie.

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę

Takie rozwiązanie już wcześniej sprawdzono w Kielcach. Pilotaż ruszył jesienią ubiegłego roku i spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Władze miasta uznały program za sukces i zdecydowały o jego stałym wprowadzeniu.

Od lipca podobny system działa także w gminie Konstancin-Jeziorna pod Warszawą. Tekstylia odbierane są tam bezpośrednio sprzed domów raz na kwartał.

Samorządy szukają wygody dla mieszkańców

Wszystko wskazuje na to, że mobilne PSZOK-i i fioletowe worki będą pojawiały się w kolejnych miastach. Samorządy dobrze wiedzą, że mieszkańcy chętniej segregują odpady, gdy nie muszą tracić czasu na dalekie dojazdy.

Dla wielu osób to dobra wiadomość. Zamiast wozić worki pełne starych ubrań przez całe miasto, wystarczy poczekać na mobilny punkt albo wystawić tekstylia przed własny dom.

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