Netflix wprowadza obostrzenia we współdzieleniu kont

Jak określił to Netflix konto można współdzielić jedynie z osobami, z którymi dzielimy gospodarstwo domowe, a wytypowanie urządzeń z których będziemy mogli korzystać nastąpi poprzez adresy IP, identyfikatory urządzeń i aktywność na zalogowanych urządzeniach. Platforma informuje, że jeżeli dojdzie do logowania z urządzenia spoza gospodarstwa domowego, lub takowe będzie używane w sposób ciągły, Netflix może poprosić o weryfikacje urządzenia.

Dostaniemy na numer telefonu lub e-maila link do strony, na której będziemy musieli wpisać 4-cyfrowy kod do weryfikacji, na co będziemy mieli jedynie 15 minut. Jeśli ten czas upłynie, będziemy musieli poprosić o ponowną weryfikację. Ponadto pytania o weryfikacje mogą się przytrafiać co jakiś czas.

Nowa polityka Netflixa może uderzyć w część klientów

Netflix wprowadza zmiany ze względu na to, że wiele osób nadużywało współdzielenia i np. dzieliło konto ze znajomymi mieszkającymi w innych miejscach. Zaostrzenie polityki przez platformę wywołuje jednak kontrowersje wśród osób, które posiadają np. dwa mieszkania, bo w tym przypadku muszą dwa razy płacić za jedno konto.

