Lidl rozważa otwarcie sklepów w niedziele w Belgii, co byłoby precedensem wśród dyskontów i odpowiedzią na potrzeby klientów.

W Belgii część dużych sieci już działa w niedziele, ale liberalizacja handlu w Europie napotyka na opór, jak w przypadku Niemiec.

W Polsce obowiązuje zakaz handlu w niedziele, co skłania Lidl do testowania otwarcia sklepów niemal przez całą dobę w pozostałe dni tygodnia.

Decyzja Lidla w Belgii i testy w Polsce pokazują, jak sieci handlowe adaptują się do lokalnych przepisów i zmieniających się oczekiwań klientów.

Lidl i handel w niedzielę w Belgii

Sieć Lidl rozważa możliwość uruchomienia sklepów w niedziele w Belgii. W tym celu prowadzi rozmowy ze związkami zawodowymi, co może otworzyć drogę do istotnych zmian w funkcjonowaniu dyskontów. Jeśli decyzja zostanie podjęta, Lidl stanie się pierwszym dyskontem działającym w tym modelu w Belgii.

Jak wskazuje rzeczniczka Lidl Belgium Isabelle Colbrandt, działania są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów oraz większą elastyczność zakupową. Na razie rozmowy pozostają na wczesnym etapie, jednak istnieje szansa na wypracowanie porozumienia jeszcze przed wakacjami.

Europa zmienia podejście do handlu

Rynek europejski coraz wyraźniej odchodzi od sztywnych ograniczeń. W Belgii część sieci już funkcjonuje w modelu siedmiodniowym – należą do nich m.in. Carrefour, Delhaize, Albert Heijn czy Jumbo. Jednocześnie inne podmioty, jak Aldi czy Colruyt Laagste Prijzen, nadal utrzymują zamknięcie w niedziele.

Nie wszędzie jednak liberalizacja przebiega bez problemów. W Niemczech sąd administracyjny w Greifswaldzie zakwestionował przepisy pozwalające na handel w niedziele w 84 miejscowościach turystycznych. Orzeczenie wywołało niepewność wśród przedsiębiorców i władz lokalnych.

Zakaz handlu w niedzielę w Polsce

W Polsce obowiązują restrykcyjne regulacje ograniczające handel w niedziele i święta. Sklepy mogą działać jedynie w wybrane dni w roku lub korzystać z ustawowych wyjątków. W praktyce oznacza to zamknięcie większości dużych sieci handlowych i galerii handlowych.

Lidl testuje nowe rozwiązania w Polsce

Aby zwiększyć dostępność zakupów, Lidl wdraża alternatywne rozwiązania. Program pilotażowy całodobowych sklepów sieci ruszył 2 marca. Klienci mogą robić zakupy przez 24 godziny w ciągu sześciu dni w tygodniu w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 113, Warszawie przy ul. Kasprowicza 117 oraz Bielanach Wrocławskich przy ul. Tynieckiej 1.

Sklepy są otwarte od 1:00 w poniedziałek do 23:00 w sobotę w tygodniach z niehandlową niedzielą.

To rozwiązanie ma odpowiadać na rosnące oczekiwania klientów i może zostać rozszerzone na kolejne lokalizacje.

PTNW - Miłosz Bembinow