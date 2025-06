Spis treści

Wprowadzenie przez Katalonię od przyszłego roku szkolnego całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych i smartwatchy w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich.

Ogłoszenie przez minister edukacji regionalnego rządu, Esther Niubo, "Planu odpowiedzialnej digitalizacji" jako fundamentu nowych regulacji.

Stopniowe ograniczanie korzystania z ekranów i tabletów w przedszkolach oraz przesunięcie wieku, od którego uczniowie otrzymają laptopy (z piątej na szóstą klasę podstawówki od roku szkolnego 2026-2027).

Decyzja jako odpowiedź na niewystarczające dotychczasowe przepisy, krytykę "zbyt daleko idącej cyfryzacji" po pandemii COVID-19 oraz zalecenia ekspertów dotyczące ograniczenia dzieciom dostępu do urządzeń cyfrowych.

Zakaz telefonów w szkołach od nowego roku szkolnego

Regionem, który zdecydował się na tak radykalne kroki, jest Katalonia. Minister edukacji regionalnego rządu, Esther Niubo, poinformowała w piątek o zaostrzeniu przepisów dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych. Od przyszłego roku szkolnego w katalońskich przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich obowiązywać będzie całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz smartwatchy. Decyzja ta stanowi znaczące rozszerzenie dotychczasowych regulacji, które już w bieżącym roku szkolnym ograniczały użycie telefonów w szkołach średnich wyłącznie do celów pedagogicznych – nowelizacja eliminuje nawet ten wyjątek. "Wiele szkół pozytywnie oceniło przepisy (dotyczące cyfryzacji), ale wskazywało, że są niewystarczające. Trzeba było zrobić krok dalej" – podkreśliła Niubo na piątkowej konferencji prasowej, sygnalizując potrzebę bardziej zdecydowanych działań w obszarze Katalonia cyfryzacja edukacji.

"Plan odpowiedzialnej digitalizacji" – co dokładnie zakłada nowa strategia edukacyjna Katalonii?

Nowe, bardziej restrykcyjne przepisy są częścią szerszej inicjatywy nazwanej "Planem odpowiedzialnej digitalizacji", zaprezentowanej przez minister Esther Niubo. Głównym założeniem tego planu jest całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych nie tylko w przedszkolach i szkołach podstawowych, ale również w szkołach średnich, co stanowi istotne zaostrzenie dotychczasowych regulacji. Ponadto, plan przewiduje stopniowe zmniejszanie korzystania z ekranów i tabletów w przedszkolach, co ma na celu ochronę najmłodszych przed nadmierną ekspozycją na technologie cyfrowe. To podejście wpisuje się w trend odpowiedzialnej digitalizacji, kładącej nacisk na świadome i zrównoważone wprowadzanie narzędzi cyfrowych do procesu edukacji.

Zmiany dotkną również dystrybucji sprzętu komputerowego. Od roku szkolnego 2026-2027 laptopy będą wydawane uczniom dopiero od szóstej klasy szkoły podstawowej, a nie jak obecnie – od piątej. Wcześniej, młodsi uczniowie będą korzystać z komputerów dostępnych w placówkach na zasadzie współdzielenia. Takie działania mają na celu bardziej przemyślane wdrażanie technologii, dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci, co jest kluczowym elementem strategii Katalonia cyfryzacja edukacji.

Krytyka poprzedniej polityki cyfryzacji w Katalonii i rekomendacje ekspertów

Decyzja o wprowadzeniu tak rygorystycznych ograniczeń, w tym zakazu telefonów w szkołach, nie jest przypadkowa i stanowi odpowiedź na rosnącą krytykę oraz głosy ekspertów. Jak przypomniał dziennik "El Pais", nowa minister edukacji, Esther Niubo, dokonuje obecnie przeglądu polityki edukacyjnej swoich poprzedników. Uznano, że po pandemii Covid-19 poprzednie władze "poszły za daleko z dużym projektem cyfryzacji", czego przykładem był zakup 32 tysięcy interaktywnych ekranów do szkół za łączną kwotę 88 milionów euro. Ten ruch, choć początkowo mógł wydawać się krokiem w stronę nowoczesności, z perspektywy czasu oceniany jest jako element zbyt forsownej i nie do końca przemyślanej transformacji cyfrowej w placówkach oświatowych.

Obecne zmiany w kierunku odpowiedzialnej digitalizacji są również spójne z zaleceniami specjalistów. W grudniu 2024 roku komitet 50 ekspertów, powołany przez rząd centralny w Madrycie, wydał rekomendację, aby znacząco ograniczyć korzystanie z urządzeń cyfrowych przez dzieci do szóstego roku życia. Głosy te podkreślają potencjalne negatywne skutki nadmiernego kontaktu z ekranami na rozwój najmłodszych, co kataloński rząd wydaje się brać pod uwagę, wdrażając swój "Plan odpowiedzialnej digitalizacji". Inicjatywa ta ma na celu znalezienie złotego środka między wykorzystaniem potencjału technologii a ochroną dobrostanu uczniów, co jest kluczowe dla przyszłości projektu Katalonia cyfryzacja edukacji.

