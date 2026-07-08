Od 2030 roku z półek sklepów znikną zgrzewki folii na napojach, zastąpione przez ekologiczne uchwyty kartonowe lub papierowe pudełka.

Unijne rozporządzenie drastycznie ograniczy plastikowe siatki i pojemniki na owoce/warzywa, zakazując też foliowania walizek i darmowych "zrywek".

Hotele i restauracje pożegnają się z miniaturowymi plastikowymi opakowaniami szamponów, dżemów czy cukru, stawiając na rozwiązania wielorazowe.

Te szeroko zakrojone zmiany, wchodzące w życie od 2030 roku, mają na celu radykalne ograniczenie jednorazowego plastiku w codziennym życiu, z wyjątkiem m.in. szpitali.

Koniec plastikowych zgrzewek w sklepach w Polsce

Kiedy idziemy do marketu po zapas wody mineralnej czy ulubionego napoju gazowanego, zazwyczaj sięgamy po tak zwaną zgrzewkę. Sześć butelek połączonych grubą, przezroczystą folią to dla nas standard. Za kilka lat ten widok zupełnie zniknie ze sklepów. Rząd premiera Donalda Tuska będzie musiał wdrożyć przepisy, które zakażą producentom stosowania folii termokurczliwej do łączenia produktów w pakiety.

Wprowadzany zakaz folii termokurczliwej oznacza, że z półek sklepowych znikną tradycyjne plastikowe opakowania zbiorcze, a zastąpią je ekologiczne uchwyty z grubej tektury. Zamiast owijać butelki plastikiem, firmy będą nakładać na nie specjalne kartonowe klipsy z rączką lub pakować je w papierowe pudełka. Zmiana ta ma pomóc w walce z tonami plastikowych śmieci, które codziennie trafiają na wysypiska. Dla nas, konsumentów, ma być tak samo wygodnie, ale znacznie bardziej ekologicznie.

Co jeszcze obejmie unijne rozporządzenie w sprawie opakowań?

Nowe prawo uderzy nie tylko w producentów napojów. Bruksela chce powstrzymać marnowanie plastiku na wielu innych polach. Jednym z ciekawszych obostrzeń jest zakaz foliowania walizek na lotniskach. Choć nowe zasady zaczną obowiązywać dopiero od 2030 roku, niektóre porty lotnicze już teraz rezygnują z maszyn owijających bagaże folią stretch.

Kolejna duża zmiana czeka nas w działach warzywnych. Nowe unijne rozporządzenie w sprawie opakowań drastycznie ograniczy stosowanie plastikowych siatek, pojemników i tacek na świeże owoce oraz warzywa. Nie oznacza to jednak, że folia zniknie całkowicie z każdego produktu. Państwa członkowskie będą mogły wprowadzić wyjątki dla delikatnych produktów, jeśli producent udowodni, że plastik jest niezbędny, by zapobiec utracie wilgoci lub szybkiemu psuciu się jedzenia.

Nowe zasady uderzą też w hotele i restauracje

Rewolucja czeka również całą branżę turystyczną i gastronomiczną. Z hotelowych łazienek znikną małe, plastikowe buteleczki z szamponem czy żelem pod prysznic. Zmiany odczujemy też podczas hotelowych śniadań. Koniec z miniaturowymi, plastikowymi opakowaniami dżemów, miodów, sosów, cukru czy zabielaczy do kawy. Wszystko to będzie musiało być podawane w naczyniach wielorazowych lub w zupełnie innej, ekologicznej formie.

Wszystkie te zmiany sprawią, że jednorazowe plastikowe opakowania 2030 roku będą już tylko wspomnieniem w większości hoteli i restauracji. Oczywiście unijni urzędnicy przewidzieli kilka wyjątków. Jednorazowy plastik wciąż będzie dozwolony w szpitalach i przychodniach, gdzie kluczowe jest zachowanie sterylności. Podobnie sprawa wygląda z jedzeniem zamawianym na wynos – tam małe porcje sosów czy przypraw wciąż będą mogły być pakowane indywidualnie. Zmiany dotkną też popularne, darmowe reklamówki foliowe, tak zwane zrywki, które mają zostać niemal całkowicie wyeliminowane z handlu.

DLA UKRAIŃCÓW PATRIOTY, DLA NAS MIERNOTY I ICH GŁUPOTY