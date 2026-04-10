Selgros24.pl zakończył działalność online 31 marca 2026 roku, po ponad dekadzie obecności w e-commerce.

Firma Selgros koncentruje się teraz na rozwoju handlu stacjonarnego i obsłudze sektora HoReCa, nie planując powrotu do sprzedaży online.

Transgourmet Polska (operator Selgros) odnotował w 2024 roku stratę netto 36,6 mln zł, mimo 4 mld zł przychodów, głównie z powodu rosnących kosztów operacyjnych.

Decyzja Selgros wpisuje się w trend, gdzie firmy w e-commerce wracają do podstawowych kanałów sprzedaży i skupiają się na najbardziej rentownych segmentach.

Selgros24.pl kończy działalność

Platforma Selgros24.pl zakończyła przyjmowanie zamówień z końcem marca 2026 roku, zamykając tym samym ponad dekadę obecności w polskim e-commerce. Jak podano, wszystkie zamówienia złożone do ostatniego dnia działania zostały zrealizowane zgodnie z wybraną formą dostawy.

Klienci mogą jeszcze czasowo korzystać ze swoich kont, jednak dostęp do serwisu będzie możliwy jedynie do 10 kwietnia 2026 roku. Po tej dacie platforma przestanie funkcjonować całkowicie.

Strategia Selgros: powrót do handlu stacjonarnego

Decyzja o zamknięciu sklepu internetowego nie oznacza wycofania się marki z polskiego rynku. Firma podkreśla, że koncentruje się obecnie na rozwoju sprzedaży tradycyjnej oraz obsłudze sektora HoReCa. Działalność hal handlowych Selgros pozostaje bez zmian.

Spółka nie planuje w najbliższym czasie powrotu do sprzedaży online, co wpisuje się w szerszą zmianę strategii biznesowej.

Selgros24.pl działał od 2013 roku

Platforma została uruchomiona w 2013 roku i była skierowana głównie do przedsiębiorców posiadających kartę klienta sieci. W ofercie znajdowały się m.in. produkty do domu, sprzęt RTV, artykuły biurowe oraz motoryzacyjne. Serwis obejmował swoim zasięgiem całą Polskę. Za funkcjonowanie e-sklepu odpowiadała spółka Transgourmet Polska, operator sieci Selgros.

Wyniki pod presją kosztów

Z dostępnych danych wynika, że Transgourmet Polska zakończył 2024 rok ze stratą netto na poziomie 36,6 mln zł, mimo przychodów przekraczających 4 mld zł. Na pogorszenie wyników wpłynęły przede wszystkim rosnące koszty operacyjne, w tym wzrost wynagrodzeń.

Firma zdecydowała się również na redukcję zatrudnienia o około 5 proc., a na koniec 2024 roku zatrudniała 4 171 pracowników. Jednocześnie liczba klientów przekroczyła 2,1 mln.

Zmiany na rynku e-commerce

Zamknięcie Selgros24.pl pokazuje szerszy trend obserwowany w handlu. Mimo dynamicznego rozwoju e-commerce, część firm decyduje się na powrót do podstawowych kanałów sprzedaży i koncentrację na najbardziej rentownych segmentach działalności.

W przypadku Selgros oznacza to odejście od sprzedaży internetowej na rzecz wzmocnienia pozycji w handlu stacjonarnym i obsłudze kluczowych klientów biznesowych.

PTNW - Miłosz Bembinow