Ceny paliw spadają od dziewięciu tygodni: pod koniec stycznia benzyna 95 kosztowała średnio 5,59 zł/l, a olej napędowy 5,93 zł/l (obniżka o 5 gr/l).

Eksperci ostrzegają przed zmianą trendu: mimo obniżek na stacjach, rosnące ceny ropy na światowych giełdach i w hurcie mogą przerwać spadki w lutym.

Ceny hurtowe już rosną: metr sześcienny benzyny 95 i oleju napędowego podrożał o około 10 zł w hurcie, mimo umocnienia złotego.

Wzrost cen ropy do 70 dolarów za baryłkę, spowodowany napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie i ograniczoną podażą, zwiastuje podwyżki na stacjach.

Ceny paliw na stacjach pod koniec stycznia

Ostatnie dni stycznia przyniosły kolejne spadki przy dystrybutorach. Średnia cena benzyny 95 wyniosła 5,59 zł/l, a oleju napędowego 5,93 zł/l, czyli o 5 groszy mniej niż tydzień wcześniej. Tańszy był także LPG, którego cena spadła do 2,67 zł/l. To już dziewiąty tydzień z rzędu obniżek cen paliw na stacjach.

Eksperci e-petrol ostrzegają

„Koszty tankowania benzyny i oleju napędowego spadają nieprzerwanie od dziewięciu tygodni, ale drożejąca na światowych giełdach ropa naftowa może już niedługo przerwać tę obniżkową serię. Obniżka na stacjach, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnim tygodniu stycznia, może być zaskoczeniem. Tłumaczy ją jedynie rezygnacja operatorów rynku detalicznego z części marży, bo w hurcie od połowy miesiąca obserwowaliśmy nieznaczne podwyżki” – wskazali eksperci e-petrol.

Hurtowe ceny paliw i prognozy na luty

Na rynku hurtowym zmiany były znacznie bardziej widoczne. Metr sześcienny benzyny 95 kosztował 4299,20 zł, czyli o 10 zł więcej niż tydzień wcześniej. Olej napędowy podrożał o 10,20 zł, osiągając poziom 4596,40 zł za metr sześcienny. Umocnienie złotego częściowo ograniczyło wpływ drożejącej ropy, jednak presja kosztowa pozostaje wyraźna.

Luty może przynieść podwyżki na stacjach

Według prognoz e-petrol.pl, początek lutego może oznaczać zakończenie długiej serii obniżek. „Na początku lutego możemy zobaczyć koniec wielotygodniowej spadkowej serii na stacjach. Prognozowane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wynoszą: 5,53-5,64 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, dla oleju napędowego 5,90-6,01 zł/l oraz 2,65-2,72 zł/l dla autogazu” – przekazał portal.

Ropa drożeje przez napięcia geopolityczne

Cena ropy wzrosła do 70 dolarów za baryłkę, głównie przez ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. - „Rynek nadal dyskontuje ryzyko eskalacji konfliktu… przez ten szlak przepływa ok. 20 proc. światowych dostaw ropy” – wskazali analitycy. Dodatkowo globalną podaż ograniczyły problemy wydobywcze w Kazachstanie, Rosji i Wenezueli, zmniejszając produkcję o około 1,5 mln baryłek dziennie.

