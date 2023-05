Konkurencja dla Ryanaira i Wizzaira w Polsce! Kiedy ruszy nowa tania linia lotnicza?

Wyższe świadczenia macierzyńskie tylko na wniosek. To ostatnia szansa na większe pieniądze dla matek

Zrobią wszystko, by nie płacić składek ZUS. Nawet zapiszą się na studia!

Turecka linia lotnicza wchodzi do Polski. Kiedy będą loty do Ankary?

Jak podaje portal Fly4Free od kilku lat mówiło się o wejściu Pegasusa do Polski, jednak ekspansję tureckiej linii miała uniemożliwiać stara polsko-turecka umowa bilateralna. Serwis poinformował, że w systemie rezerwacyjnym Pegasus Airlines pojawiło się połączenie z stolicy Turcji - Ankary do Warszawy.

Jak informuje portal tvn24.pl, biuro prasowe Lotniska Chopina potwierdziło, że "linia Pegasus zgłosiła zapotrzebowanie na sloty, a rejsy będą realizowane od początku czerwca prawie do końca października". Na ten moment wiadomo, że będzie to 22 października.

W systemie rezerwacyjnym można zauważyć, że loty na pewno będą realizowane raz w tygodniu - w niedzielę. Startować będą z Ankary o 10:15 i lądować na lotnisku Chopina o 12:05. Z Polski wylecą o 13:05, a wylądują w Turcji o 16:40 (czasu lokalnego).

Biuro prasowe poinformowało jednak portal tvn24.pl, "rejsy między Warszawą a Ankarą będą się odbywać trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i niedziele".

Turcja popularnym kierunkiem turystycznym wśród Polaków

Serwis Fly4Free podaje, że od dłuższego czasu turyści wyczekiwali uruchomienia połączeń linii Pegasus ze względu na atrakcyjne ceny i sporą popularność Turcji wśród polskich podróżnych, tylko w zeszłym roku kraj odwiedziło 1,1 mln turystów z Polski. Do tej pory dotyczyło to głównie lotów czarterowych na zorganizowane wyjazdy, a loty indywidualne były znacznie trudniejsze do organizacji.

Wieczorny Express Daniel Obajtek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.