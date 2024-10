Konkurent Ikei plajtuje. Już złożył wniosek o upadłość

Niemiecki gigant meblowy ogłasza upadłość

Opti-Wohnwelt, sieć sklepów meblowych, nazywana konkurentem Ikei, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu rejonowego w Schweinfurcie, który uwzględnił go pod koniec lipca 2024 roku. Sąd zgodził się jednocześnie na tymczasowe samodzielne administrowanie. Proces ten umożliwia dokonywanie zmian w firmie przy jednoczesnym kontynuowaniu działalności – podaje infranken.de.

Problemy sieci nasiliły się w marcu 2024 roku. Do sądu regionalnego trafiła sprawa po tym, jak sprzedawca mebli opuścił lokalizację w Starkfeld w Neu-Ulm przed zakończeniem umowy najmu, a właściciel zażądał swoich pieniędzy w kwocie 20 mln euro.

- „Wszystkie oddziały pozostaną otwarte do odwołania, a ogłoszenie upadłości nie będzie miało wpływu na zakupy i dostawy” - ogłosiła firma w lipcu. Jednak we wrześniu sieć zamknęła salon przy Wilferdinger Höhe w Pforzheim i zaczęła restrukturyzację.

Opti-Wohnwelt był konkurentem Ikei

Sieć posiadała 41 sklepów meblowych (28 salonów i 13 megamarketów) - podaje dlahandlu.pl. Jeszcze w 2021 roku spółka pozyskała 20 nowych placówek handlowych od grupy Tessner, gdy Bundeskartellamt postawił warunek zbycia tych oddziałów w chwili wejścia Grupy Lutz do imperium meblowego. Jednak domy handlowe nie przynosiły oczekiwanych zysków i pojawiły się problemy finansowe. Niewypłacalność dotknęła ok. 1250 pracowników. Według portalu branżowego moebelmarkt.de, sprzedaż Opti-Wohnwelt, wyniosła w 2022 roku ok. 220 mln euro, zaś 2023 roku ok. 198 mln euro.

Trwa restrukturyzacja

W ocenie spółki, bardzo ważny krok na drodze do uzdrowienia firmy został już zrobiony: grupa z siedzibą w Niederlauer w Dolnej Frankonii otrzymuje wsparcie od centralnego organu regulacyjnego. Umowa gwarantuje klientom stabilną cenę przy zakupie mebli oraz daje bezpieczeństwo finansowe licznym dostawcom Opti-Wohnwelt. System tak skonstruowany opiera się na centralnym rozliczaniu, co oznacza, że wszystkie transakcje są przetwarzane w centralnej lokalizacji. W przypadku niewypłacalności jest to gwarancja regulacji roszczeń i zapłaty dostawcom.

„Za nami pracowite tygodnie, podczas których wykonaliśmy pierwsze ważne kroki w kierunku uzdrowienia firmy. Proces konsolidacji wymusił podjęcie drastycznych kroków, które nie były dla nas łatwe. Robimy teraz wszystko, co w naszej mocy, aby Grupa Opti-Wohnwelt, ze swoją wspaniałą tradycją, możliwie najszybciej wróciła do dawnej siły” – podkreśla dyrektor zarządzający Oliver Föst w komunikacie prasowym.

