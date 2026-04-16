Minister infrastruktury zdecydował o kolejnej waloryzacji kontraktów drogowych, aby dostosować wartość umów do obecnych kosztów, które wzrosły po wybuchu wojny w Ukrainie.

Problem dotyczy ponad 50 kontraktów, gdzie dotychczasowy limit waloryzacji 15% okazał się niewystarczający, głównie dla inwestycji, których oferty składano przed 2022 rokiem.

Planowane wsparcie waloryzacyjne obejmie nie tylko wykonawców, ale także firmy projektowe i podmioty nadzorujące inwestycje.

Decyzja ta ma na celu zapewnienie stabilności i ciągłości realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, niezbędnych dla wzrostu gospodarczego kraju.

Waloryzacja kontraktów drogowych odpowiedzią na wzrost kosztów

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zdecydował o przeprowadzeniu kolejnej waloryzacji kontraktów drogowych. To efekt analiz obejmujących sytuację makroekonomiczną, rynek budowlany oraz realia realizowanych inwestycji. Najważniejszym celem jest dostosowanie wartości umów do obecnych kosztów, które znacząco wzrosły po wybuchu wojny w Ukrainie.

Informację o decyzji przekazał wiceminister Stanisław Bukowiec podczas Kongresu Projektantów i Inżynierów – wydarzenia skupiającego kluczowych uczestników rynku infrastrukturalnego.

Ponad 50 kontraktów powyżej limitu 15 proc.

Jak wskazano, problem dotyczy głównie inwestycji, których oferty składano przed 2022 rokiem. W przypadku wielu z nich obecny limit waloryzacji na poziomie 15 proc. okazał się niewystarczający. Szacuje się, że już ponad 50 kontraktów przekroczyło ten próg.

- "Budowa nowej i utrzymanie istniejącej infrastruktury to działania czasochłonne i niestety również kosztowne, ale niezbędne do zapewnienia stałego wzrostu gospodarczego i wysokiej konkurencyjności naszego kraju. W tym skomplikowanym procesie niezwykle istotna jest współpraca i wzajemne zrozumienie wszystkich jego uczestników: zamawiającego, projektantów, inspektorów nadzoru oraz wykonawców" – powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Wsparcie obejmie także projektantów i nadzór

Resort planuje rozszerzyć mechanizm waloryzacji nie tylko na wykonawców, ale również firmy projektowe i podmioty nadzorujące inwestycje. Szczegóły – w tym dostępne środki oraz harmonogram – mają zostać wypracowane wspólnie z GDDKiA.

- "Wsłuchujemy się w sygnalizowane problemy. Analizujemy sytuację rynkową. Zdajemy sobie sprawę, że funkcjonowanie branży w obecnym, niespokojnym i trudnym geopolitycznie czasie jest dużym wyznawaniem" – dodał wiceminister Bukowiec.

Rola forum inwestycyjnego i współpracy branży

Istotnym elementem działań resortu jest także forum inwestycyjne powołane przez GDDKiA. Jego zadaniem jest usprawnienie realizacji inwestycji drogowych, eliminowanie barier oraz wypracowywanie dobrych praktyk w całym sektorze.

Kongres Projektantów i Inżynierów, organizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR, portal „Rynek Infrastruktury” oraz Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, stanowi platformę wymiany doświadczeń i odpowiedzi na rosnące wyzwania rynku infrastrukturalnego.

PRZYSPIESZAMY! MINISTER KLIMCZAK O INWESTYCJACH W KOLEJ I DROGI | Poranny Ring