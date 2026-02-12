Kontrola pracownika na L4. Nowe przepisy zmienią wszystko

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-02-12 9:41

Kontrola pracownika na L4 obejmie także małe firmy. Nowe przepisy od 13 kwietnia 2026 r. pozwolą przedsiębiorcom zatrudniającym poniżej 20 osób samodzielnie sprawdzać zwolnienia lekarskie - pisze "Fakt". W tle są nadużycia liczone w setkach milionów złotych.

Męska dłoń w ciemnym garniturze i białej koszuli puka do brązowych drzwi. Obraz symbolizuje kontrolę zwolnień lekarskich, którą od 2026 roku będą mogły przeprowadzać wszystkie firmy. Więcej o zmianach w przepisach przeczytasz na Super Biznes.

i

Męska dłoń w ciemnym garniturze i białej koszuli puka do brązowych drzwi. Obraz symbolizuje kontrolę zwolnień lekarskich, którą od 2026 roku będą mogły przeprowadzać wszystkie firmy. Więcej o zmianach w przepisach przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Od 13 kwietnia 2026 r. wszyscy pracodawcy, niezależnie od liczby zatrudnionych, będą mogli samodzielnie kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.
  • Zmiana ta jest szczególnie korzystna dla sektora MŚP, który dotychczas nie miał narzędzi do weryfikacji L4.
  • ZUS odzyskuje setki milionów złotych rocznie dzięki kontrolom zwolnień, co świadczy o skali problemu nadużyć.
  • Nowe przepisy mają przywrócić równowagę między odpowiedzialnością a możliwościami działania pracodawców, dając im realne narzędzia do walki z nieuczciwym wykorzystywaniem L4.

Koniec podziału na duże i małe firmy

Obecnie tylko pracodawcy zatrudniający powyżej 20 ubezpieczonych mogą samodzielnie kontrolować, czy pracownik prawidłowo wykorzystuje L4. Pozostali muszą zwracać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i nie mają wpływu na tempo postępowania.

Nowelizacja przepisów znosi ten podział. Każdy płatnik składek wypłacający wynagrodzenie chorobowe będzie mógł przeprowadzić kontrolę – bez względu na liczbę zatrudnionych. Zmiany zaczną obowiązywać 13 kwietnia 2026 r.

Setki milionów złotych odzyskane przez ZUS

Skala nadużyć jest znacząca. Z danych ZUS wynika, że w pierwszym półroczu 2025 r. odzyskano ponad 150 mln zł dzięki kontrolom zwolnień i obniżeniu świadczeń. W całym 2024 r. zakwestionowano zasiłki chorobowe na kwotę blisko 260 mln zł. W wielu przypadkach udowodniono, że zwolnienie lekarskie było wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem.

Małe firmy od lat bez narzędzi

W niewielkich przedsiębiorstwach nawet jedna nieobecność potrafi sparaliżować pracę zespołu i wygenerować dodatkowe koszty. Do Conperio, największej w Polsce firmy doradczej zajmującej się absencją chorobową, od lat zgłaszają się przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 20 osób. Do tej pory ich możliwości działania były ograniczone przepisami.

Nadużycia L4 w małych zakładach pracy mogą być odczuwalne znacznie mocniej niż w dużych organizacjach. Jedna nieobecność potrafi wywołać chaos organizacyjny, konieczność doraźnych zastępstw i realnie obciążyć współpracowników, którzy muszą przejąć obowiązki osoby na zwolnieniu. Dla MŚP to często nie statystyka, lecz codzienny problem operacyjny. Dziś mali przedsiębiorcy widzą problem i ponoszą jego koszty, ale nie mają realnych narzędzi, by reagować. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów po raz pierwszy może zostać przywrócona równowaga między odpowiedzialnością a możliwościami działania — mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio, cytowany przez "Fakt".

Firma przeprowadza rocznie ok. 34 tys. kontroli, a blisko jedna trzecia ujawnia nieprawidłowości.

   

PTNW Balcerowicz

Polecany artykuł:

Kryzys w JSW. Zarząd obniża swoje pensje, by ratować spółkę
Quiz PRL. PRL-owska służba zdrowia: Pamiętasz te czasy?
Pytanie 1 z 10
Do pobierania krwi używało się:
Służba zdrowia w PRL
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZWOLNIENIE LEKARSKIE
PRZEDSIĘBIORCY
ZUS