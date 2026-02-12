Od 13 kwietnia 2026 r. wszyscy pracodawcy, niezależnie od liczby zatrudnionych, będą mogli samodzielnie kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.

Zmiana ta jest szczególnie korzystna dla sektora MŚP, który dotychczas nie miał narzędzi do weryfikacji L4.

ZUS odzyskuje setki milionów złotych rocznie dzięki kontrolom zwolnień, co świadczy o skali problemu nadużyć.

Nowe przepisy mają przywrócić równowagę między odpowiedzialnością a możliwościami działania pracodawców, dając im realne narzędzia do walki z nieuczciwym wykorzystywaniem L4.

Koniec podziału na duże i małe firmy

Obecnie tylko pracodawcy zatrudniający powyżej 20 ubezpieczonych mogą samodzielnie kontrolować, czy pracownik prawidłowo wykorzystuje L4. Pozostali muszą zwracać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i nie mają wpływu na tempo postępowania.

Nowelizacja przepisów znosi ten podział. Każdy płatnik składek wypłacający wynagrodzenie chorobowe będzie mógł przeprowadzić kontrolę – bez względu na liczbę zatrudnionych. Zmiany zaczną obowiązywać 13 kwietnia 2026 r.

Setki milionów złotych odzyskane przez ZUS

Skala nadużyć jest znacząca. Z danych ZUS wynika, że w pierwszym półroczu 2025 r. odzyskano ponad 150 mln zł dzięki kontrolom zwolnień i obniżeniu świadczeń. W całym 2024 r. zakwestionowano zasiłki chorobowe na kwotę blisko 260 mln zł. W wielu przypadkach udowodniono, że zwolnienie lekarskie było wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem.

Małe firmy od lat bez narzędzi

W niewielkich przedsiębiorstwach nawet jedna nieobecność potrafi sparaliżować pracę zespołu i wygenerować dodatkowe koszty. Do Conperio, największej w Polsce firmy doradczej zajmującej się absencją chorobową, od lat zgłaszają się przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 20 osób. Do tej pory ich możliwości działania były ograniczone przepisami.

— Nadużycia L4 w małych zakładach pracy mogą być odczuwalne znacznie mocniej niż w dużych organizacjach. Jedna nieobecność potrafi wywołać chaos organizacyjny, konieczność doraźnych zastępstw i realnie obciążyć współpracowników, którzy muszą przejąć obowiązki osoby na zwolnieniu. Dla MŚP to często nie statystyka, lecz codzienny problem operacyjny. Dziś mali przedsiębiorcy widzą problem i ponoszą jego koszty, ale nie mają realnych narzędzi, by reagować. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów po raz pierwszy może zostać przywrócona równowaga między odpowiedzialnością a możliwościami działania — mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio, cytowany przez "Fakt".

Firma przeprowadza rocznie ok. 34 tys. kontroli, a blisko jedna trzecia ujawnia nieprawidłowości.

