Prawo pracy

Kontrola trzeźwości w pracy. Na czym polega? Nowe przepisy już obowiązują

Nowy przepis w Kodeksie pracy zakazuje dopuszczania do pracy pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem narkotyków. Pracodawca może skontrolować pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Jak w praktyce może to przebiegać – wyjaśnia Główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.