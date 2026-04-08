Kontrole w całej Polsce. Do twoich drzwi też zapukają. Tyle trzeba zapłacić

Mateusz Kobyłka
2026-04-08 15:44

Obowiązkowa kontrola kominiarska to wydatek, który czeka każdego właściciela domu. Ceny za przegląd kominiarski poszły w górę i sięgają już 450 zł. Prawo jest bezwzględne, a za brak ważnego dokumentu grożą poważne konsekwencje finansowe, w tym utrata odszkodowania po pożarze.

Autor: Pexels.com Dłoń osoby naciskającej dzwonek do drzwi. Kadr symbolizuje nadchodzące kontrole kominiarskie, o których można przeczytać na Super Biznes.
  • Obowiązkowa kontrola kominiarska, wymagana przynajmniej raz w roku, kosztuje od 250 zł do 450 zł i jest kluczowa dla bezpieczeństwa oraz uniknięcia problemów z ubezpieczycielem.
  • Brak corocznego przeglądu kominiarskiego, potwierdzonego dokumentem, może skutkować odmową wypłaty odszkodowania w przypadku pożaru oraz mandatem do 500 zł.
  • Częstotliwość czyszczenia komina zależy od jego rodzaju: wentylacyjne raz do roku, spalinowe raz na pół roku, a dymowe raz na kwartał.
  • Właściciele budynków o powierzchni powyżej 2000 m² muszą przeprowadzać przegląd kominiarski dwa razy w roku, do 31 maja i do 30 listopada.

Obowiązkowa kontrola kominiarska. Kto i kiedy musi ją zrobić?

Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek dbać o stan techniczny instalacji kominowej. To nie jest dobra wola, ale twardy wymóg prawny. Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, kontrola kominiarska musi być przeprowadzona w każdym budynku przynajmniej raz w roku. Najczęściej kominiarze pukają do naszych drzwi tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego lub zaraz po jego zakończeniu.

Warto pamiętać, że takiej kontroli nie może przeprowadzić dowolna osoba. Uprawnienia ma wyłącznie specjalista z tytułem mistrza kominiarskiego lub osoba z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności. Po wykonanej usłudze właściciel nieruchomości musi otrzymać protokół z kontroli. To kluczowy dokument, który potwierdza sprawność instalacji i jest niezbędny, by w razie pożaru ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela.

W przypadku dużych budynków, których powierzchnia przekracza 2000 metrów kwadratowych, przepisy są jeszcze bardziej rygorystyczne. Właściciele takich obiektów muszą zlecać przegląd kominiarski dwa razy w roku – pierwszy do 31 maja, a drugi do 30 listopada.

Kominiarz radzi - czyszczenie komina i przeglądy

Ile kosztuje przegląd kominiarski 2026?

Wizyta kominiarza to wydatek, który w ostatnim czasie wyraźnie wzrósł. Jeszcze niedawno standardowa usługa kosztowała około 100-150 zł, ale te czasy minęły. Jak wskazują cenniki, przegląd kominiarski cena w 2024 roku za kompleksową usługę waha się od 250 zł do nawet 450 zł. W ramach tej kwoty specjalista nie tylko sprawdza stan techniczny przewodów kominowych, ale także dokładnie je czyści.

Ostateczny koszt zależy od kilku czynników. Cena może być wyższa w budynkach wielokondygnacyjnych, gdzie dostęp do komina jest utrudniony, lub gdy przewody mają niestandardową, dużą średnicę. Nie bez znaczenia jest też lokalizacja – w największych miastach za tę samą usługę zapłacimy więcej, często ponad 200 zł za samą podstawową kontrolę. Jeśli kominiarz dodatkowo wykonuje inwentaryzację budynku, koszt wizyty może wzrosnąć do około 200-250 zł, zanim jeszcze doliczy opłatę za czyszczenie.

Brak przeglądu komina to poważne konsekwencje

Ignorowanie obowiązku kontroli komina to prosta droga do poważnych kłopotów. Pierwszym z nich jest ryzyko mandatu. Jeśli sprawą zainteresuje się powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, na właściciela nieruchomości może zostać nałożona grzywna w wysokości do 500 zł.

To jednak najmniejszy problem. Znacznie dotkliwszą konsekwencją jest utrata prawa do odszkodowania w razie pożaru. Żaden ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy, jeśli właściciel domu nie będzie w stanie przedstawić ważnego protokołu z kontroli kominiarskiej. W praktyce oznacza to, że oszczędność kilkuset złotych na przeglądzie może kosztować utratę całego majątku. Zaniedbania w tym zakresie to także ogromne ryzyko dla zdrowia i życia domowników – niesprawny komin może być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla lub pożaru sadzy.

Źródło: Interia Biznes, Forsal

