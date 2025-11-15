Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych wprowadza nowe zasady dotyczące zwolnień lekarskich, które mogą prowadzić do utraty zasiłku chorobowego.

Projekt precyzuje, czym jest "praca zarobkowa" i "aktywność niezgodna z celem zwolnienia", co może skutkować utratą prawa do świadczeń.

Nowe przepisy mogą umożliwić pracę u innego pracodawcy podczas L4, pod pewnymi warunkami, oraz rozszerzą uprawnienia kontrolne ZUS.

Zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości i skuteczności systemu świadczeń chorobowych oraz lepszą kontrolę wykorzystywania zwolnień

Za co będzie można stracić zasiłek chorobowy po zmianach?

Projekt nowelizacji, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zakłada przede wszystkim doprecyzowanie zasad, które mogą prowadzić do utraty prawa do zasiłku chorobowego. Kluczowe są tu nowe definicje pracy zarobkowej oraz aktywności, która jest niezgodna z celem zwolnienia lekarskiego. Zmiany te mają ukrócić nadużycia i uszczelnić system.

Jak wylicza portal infor.pl, zgodnie z propozycją, za pracę zarobkową uznawana będzie każda czynność o charakterze zarobkowym, bez względu na podstawę prawną jej wykonywania (np. umowa o dzieło, zlecenie czy prowadzenie własnej działalności). Wyjątkiem od tej reguły mają być jedynie czynności o charakterze incydentalnym, które wynikają z istotnych, nieprzewidzianych okoliczności. Co ważne, polecenie służbowe od pracodawcy nie będzie mogło być uznane za taką okoliczność. Z kolei aktywność niezgodna z celem L4 to według projektu wszelkie działania, które mogą utrudniać lub wydłużać proces leczenia. Z tej definicji wyłączono jednak zwykłe czynności życia codziennego.

Jakie nowe uprawnienia kontrolne może zyskać ZUS?

Jedną z najistotniejszych propozycji jest znaczne rozszerzenie uprawnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie weryfikacji zwolnień. Obecnie kontrole dotyczą osób posiadających tytuł do ubezpieczenia, czyli głównie pracowników. Nowelizacja ma to zmienić. Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma możliwość kontrolowania osób także po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, co jest jedną z kluczowych zmian. Oznacza to, że ZUS będzie mógł sprawdzić, czy były pracownik prawidłowo wykorzystywał zwolnienie, nawet gdy umowa o pracę już wygasła.

W projekcie podkreślono jednocześnie, że sama kontrola zwolnień lekarskich musi odbywać się z poszanowaniem prywatności osoby kontrolowanej. Urzędnicy będą musieli stosować środki adekwatne i proporcjonalne do celu, a ich działania nie mogą stwarzać ryzyka pogorszenia stanu zdrowia chorego ani zakłócać jego procesu leczenia i rekonwalescencji.

Praca na L4 u innego pracodawcy? Zaskakująca propozycja rządu

Projekt nowelizacji ustawy zawiera również propozycję, która dla wielu może być sporym zaskoczeniem. Chodzi o możliwość wykonywania pracy u innego pracodawcy w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Obecnie przepisy są jednoznaczne – każda praca zarobkowa w okresie pobierania zasiłku chorobowego skutkuje utratą prawa do świadczenia za cały okres zwolnienia.

Rząd chce wprowadzić tu elastyczność, szczególnie z myślą o osobach zatrudnionych w kilku miejscach jednocześnie. Nowe przepisy mają pozwolić osobom zatrudnionym w kilku miejscach na wykonywanie pracy u innego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego u jednego z nich. Warunkiem będzie jednak złożenie odpowiedniego wniosku oraz to, by charakter wykonywanej pracy u drugiego pracodawcy na to pozwalał i nie kolidował z zaleceniami lekarskimi. Proponowane zmiany w L4 mają na celu ujednolicenie procedur oraz zwiększenie skuteczności systemu świadczeń chorobowych.

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński