i Autor: shutterstock

Abonament RTV

Kontrolują po domach abonament RTV. Jakie grożą konsekwencje za nie otwarcie drzwi?

Abonament RTV to danina, którą muszą płacić właściciele odbiorników radiowych i telewizyjnych. Za brak opłaty grożą surowe kary. Poczta Polska przeprowadza kontrole, pracownicy mogą zapukać do każdego z nas. Czy musimy wpuścić kontrolera do domu?