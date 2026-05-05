Kosmiczne pensje w Biedronce. Zarząd zgarnia miliony, kasjerzy liczą „grosze”

Bez fajerwerków na starcie, pensja powyżej 5 tys. zł brutto

Najpierw przyjęcie towaru, później ustawianie produktów na półkach, a na końcu praca na kasie. Tak wygląda szara codzienność pracowników w wielu dyskontach. Ale nie ma co się łudzić, kokosów za to nie mają.

Wynagrodzenia pracowników Biedronki wahają się na poziomie nieco ponad 5 tys. zł brutto. Na tyle mogą liczyć kasjerzy i sprzedawcy. Na kilkaset złotych więcej na starcie mogą liczyć magazynierzy czy zastępcy kierowników sklepów.

Czym wyższe stanowisko, tym lepsze apanaże

Inaczej wygląda sytuacja na górze firmy, gdzie pieniądze płyną szerokim strumieniem. Różnice w zarobkach między „górą” a „dołem” w tej firmie są ogromne - informuje portal dlahandlu.pl.

Z danych wynika, że siedmiu członków zarządu i rady nadzorczej Jeronimo Martins Polska zgarnęło łącznie około 31 milionów złotych brutto.

To daje średnio 4 miliony rocznie na osobę, czyli nawet 360 tysięcy złotych miesięcznie.

Biedronka ścięła wynagrodzenia dla kadry zarządzającej

Wysokie kwoty mogą być jednak sporym zaskoczeniem. To i tak mniej niż rok wcześniej. W 2024 roku na konta najwyższych rangą menedżerów trafiło aż 37 mln zł. Teraz ich wypłaty spadły o około 20 proc. Dla przeciętnego pracownika takie „cięcia” to wciąż kwoty z innej planety.

A jak wygląda rzeczywistość w markecie? Tu już nie ma fajerwerków.

- kasjerzy i sprzedawcy dostają od 5300 do 5650 zł brutto;

- magazynierzy zaczynają od 5500 zł brutto;

- zastępcy kierownika mogą liczyć na minimum 5950 zł brutto;

- kierownicy sklepów – od 7450 zł brutto.

Na wysokie zarobki można liczyć w centrali

Wyżej w strukturach robi się wyraźnie lepiej. Regionalni menedżerowie mogą zarabiać od 12 do 18 tys. zł, a w centrali pensje sięgają nawet 50 tys. zł brutto.

Biedronka to prawdziwy gigant na polskim rynku. Firma zatrudnia ponad 85 tysięcy osób i generuje rocznie ponad 25 miliardów euro sprzedaży. I nie zamierza zwalniać tempa.

W 2026 roku sieć planuje otworzyć ponad 120 nowych sklepów i wyremontować kolejne 250 placówek.

PTNW - Miłosz Bembinow