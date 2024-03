Kosmiczny koszt pierwszej komunii. Dlaczego jest tak drogo?

Pani Anna, rozmawiając z "Gazetą Pomorską", opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z przygotowaniami do pierwszej komunii córki. Mimo że uroczystość zaplanowana jest na 19 maja, przygotowania trwają już od pewnego czasu. Zarówno dzieci, jak i rodzice, zaangażowani są w te przygotowania, jednakże ci drudzy doświadczają wiele zmartwień.

Pani Anna podzieliła się szczegółami kosztów związanych z przygotowaniami do komunii córki. Zakup używanej alby, który kosztował 100 zł, w porównaniu z ceną nowej alby za 220 zł, to tylko jeden z wydatków. Do tego dochodzą koszty świecy, różańca (75 zł), Pisma Świętego, książeczki do nabożeństwa oraz pamiątki kościelnej (70 zł). Niezbędne odświętne obuwie dla córki to około 120 zł, a wianek na jej głowę kosztuje kilkadziesiąt złotych. Suma tych wydatków jest ogromna, ale nawet to nie równa się z kosztami związanymi z wyprawieniem przyjęcia.

"Pani Anna kontynuuje opowieść, mówiąc o planowanym przyjęciu komunijnym. Około 35 gości pojawi się na przyjęciu. Planowany jest dwudaniowy obiad, ciasto z kawą oraz przekąski na ciepło i zimno, czyli kolacja. Koszt jednej osoby to 220 zł, a 500 zł zaliczki zostało już wpłacone w październiku. W cenę wliczone są napoje, jednak tort zostanie kupiony osobno."

Zauważalne jest, że koszty związane z organizacją przyjęć komunijnych znacznie wzrosły w ostatnich latach. "Gazeta Pomorska" zwraca uwagę, że jeszcze dekadę temu za wynajęcie sali na przyjęcie płaciło się znacznie mniej. Dziś jednak talerzyk w wynajętym lokalu kosztuje przynajmniej 200 zł. To zrozumiałe, że rodzice są zaniepokojeni rosnącymi kosztami.

