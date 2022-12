Koszty budowy CPK wzrosły już do 40 mld zł. Marcin Horała: “Nie można oszczędzać na superlotnisku”

Marcin Horała o funduszach na CPK

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała został w Programie 1 Polskiego Radia zapytany o ewentualne cięcia kosztów w ramach programu CPK w kontekście zapowiedzi oszczędzania także w ministerstwach.

Horała pytany, czy w ramach programu CPK będą jakieś ograniczenia, odparł: "Na tak postawione pytanie, to nawet ciężko dobrze odpowiedzieć. Ponieważ mówimy o programie inwestycyjnym, który jest rozpisany na kilkanaście lat, w którym jest trzydzieści kilka projektów".

Jak wskazał Horała, jeżeli chodzi o projekt samego lotniska nie można oszczędzać. "To jest projekt biznesowy, który jest sparametryzowany tak, żeby określony capex - żeby się to zwróciło. Tutaj absolutnie nie. W przytłaczającej części to nie będą środki budżetowe, to będą przede wszystkim instrumenty dłużne, środki prywatnych inwestorów, ten element z finansów publicznych będzie stosunkowo niewielki" - tłumaczył wiceminister.

Wskazał, że w przypadku szprych kolejowych budowanych w ramach CPK, "to coś innego". "To infrastruktura publiczna w ramach UE, ona musi być ogólnodostępna i wręcz nie może na siebie zarabiać. Może co najwyżej pokrywać koszty swojego funkcjonowania. To jest tak, jak drogi publiczne. To jest wydatek albo środki unijne, albo środki budżetowe" - powiedział.

Centralny Port Komunikacyjny. Szczegóły inwestycji

Szefowa MF Magdalena Rzeczkowska poinformowała we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim, że poprosiła ministrów o przygotowanie takiego planu oszczędnościowego, aby w przypadku konieczności "pieniądze, środki dodatkowe, mogły być uruchomione na te obszary dla naszego bezpieczeństwa ważne".

W ramach projektu CPK w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK ma zostać wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

