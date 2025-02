Koszty za izbę wytrzeźwień w górę. Resort zdrowia dał zielone światło na podwyżki

Cennik izby wytrzeźwień

Izba wytrzeźwień to placówka, do której której doprowadzane osoby będące w stanie nietrzeźwości. Są tam umieszczane na czas niezbędny do wytrzeźwienia. Jednak za taki nieoczekiwany pobyt musza zapłacić. Koszt zależy od regionu. Jednak cena za pobyt nie może przekraczać puli wskazywanej przez resort zdrowia. Dotychczas maksymalna kwota za pobyt w izbie wytrzeźwień nie mogła przekroczyć puli 437,81 zł. Tymczasem będzie ona podniesiona do kwoty 453,57 zł. Jednak ostatecznie decyzja o podniesieniu stawek należy do poszczególnych samorządów. Zatem lokalne samorządy mogą nieco podnieść te dotychczasowe stawki lub pozostać przy dotychczasowych kwotach.

Kto płaci za izbę wytrzeźwień

Prawdziwą zmorą takich miejsc jest to, że większość tych, którzy są tam dowożeni, nie płaci za pobyt i trudno ściągnąć od nich te należności. Wiele osób, które tam trafiają to osoby bezdomne, bezrobotne, pozbawione stałych dochodów itp. Ściągalność należności w izbach wytrzeźwień zwykle nie przekracza 40 proc. W stosunku do każdej osoby, która w ciągu dwóch tygodni nie ureguluje rachunku (można wnieść o rozłożenie płatności na raty), wszczynane jest w trybie administracyjnym postępowanie egzekucyjne. Dłużników „tropią” urzędy skarbowe i mają na to sporo czasu, bo takie zaległości przedawniają się dopiero po trzech latach. Osoby bez dochodów czy stałego miejsca zamieszkania zazwyczaj unikają jednak finansowych konsekwencji pobytu w izbie wytrzeźwień. Po prostu komornicy skarbowi nie mają jak wyegzekwować należnej kwoty. W związku funkcjonowanie izb wytrzeźwień muszą dotować samorządy.

