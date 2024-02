KPO dla Polski odblokowane! Ursula von der Leyen potwierdziła

ZUS zawiesza wypłaty emerytur od marca! Dotyczy to tych seniorów

Ursula von der Leyen potwierdza. Środki unijne dla Polski odblokowane

- Cieszę się z planu działania, które zaprezentował polski rząd krajom członkowskich w tym roku. [...] Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski. Pochodzą z Funduszu Odbudowy i funduszu spójności. Zostanie to zagwarantowane poprzez urząd Prokuratora Europejskiego. Jest to wspaniała wiadomość dla Europy i Polski - mówiła Ursula von der Leyen na konferencji prasowej podczas wizyty w Warszawie.

Odblokowane zostaną nie tylko 60 mld euro z KPO, ale również środki z polityki spójności (76 mld euro).

Donald Tusk powiedział na konferencji prasowej, że w przeliczeniu na złotego to 600 mld zł i jest to "góra pieniędzy", która ma zostać "dobrze wykorzystana".

Polska czekała na środki niespełna trzy lata

Polska złożyła plan KPO w Brukseli w maju 2021 roku. Na akceptację trzeba było czekać rok, ale Ursula von der Leyen wymagała od rządu spełniania "kamieni milowych", wśród których były zmiany w sądownictwie, które było przedmiotem sporu między PiS i PO. Dlatego też ówcześnie znajdujący się w opozycji Donald Tusk obiecywał, że po wygraniu wyborów odblokuje środki dla Polski.

W połowie grudnia 2023 roku Polsce udało się otrzymać 5 mld euro zaliczki z KPO. Teraz ma zostać ogłoszona decyzja o odblokowania reszty należnych Polsce środków.

We are impressed by Poland’s efforts to restore the Rule of Law as the backbone of its society.These efforts are decisive.Next week the @EU_Commission will table decisions on EU funds freeing up to €137 billion for Poland ↓ https://t.co/9fMlkgLOd1— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2024