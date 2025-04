Gwałtowne spadki na azjatyckich giełdach: Reakcja na cła Trumpa

Poniedziałek okazał się czarnym dniem dla azjatyckich rynków akcji. Japoński Nikkei 225 stracił na otwarciu aż 7,35 proc., pogłębiając piątkowy spadek. Najbardziej dotknięty został Tajwan, gdzie indeks Taiex zanurkował o 9,8 proc. po wznowieniu handlu po długim weekendzie. Indeks Hang Seng China Enterprises w Hongkongu spadł aż o 9,1 proc., a singapurski indeks giełdowy zanotował spadek o 8,7 proc., co jest największym spadkiem od 2008 roku. Australijski S&P/ASX 200 stracił 4,6 proc., z kolei indeks Shanghai Composite spadł o około 4,8 proc. W Seulu indeks Kospi stracił 4,8 proc.

Tajwan próbuje stabilizować sytuację: Ograniczenia w krótkiej sprzedaży i apel o spokój

W obliczu gwałtownych spadków, tajwański regulator finansowy wprowadził tymczasowe ograniczenia w krótkiej sprzedaży akcji, aby ustabilizować rynek. Prezydent Tajwanu Lai Ching-te oświadczył, że rząd nie planuje wprowadzać ceł odwetowych na produkty z USA, dążąc do zawarcia porozumienia o zerowych stawkach celnych i przeznaczając 2,7 miliarda dolarów na pomoc dla krajowych branż dotkniętych nowymi podatkami. Lai zaapelował do Tajwańczyków o "niepanikowanie", podkreślając, że odpowiednia strategia i współpraca publiczno-prywatna mogą zminimalizować wpływ sytuacji.

Chińskie spółki w tarapatach: Alibaba i Baidu tracą na wartości

Spadki dotknęły również chińskie spółki notowane na giełdach. Akcje Alibaby i Baidu straciły ponad 12 proc. swojej wartości, co świadczy o obawach inwestorów związanych z wpływem ceł na chińską gospodarkę. W obliczu niepewności na rynkach, jen japoński umocnił się o 0,48 proc., osiągając poziom 145 za dolara. Inwestorzy tradycyjnie traktują jena jako bezpieczną przystań w czasach kryzysu.

Spadki akcji banków: Japoński sektor finansowy pod presją

Akcje trzech największych japońskich banków spadły o ponad 12 proc. Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group i Sumitomo Mitsui Financial Group powiększyły straty odnotowane w zeszłym tygodniu. Tokijski indeks akcji bankowych stracił 20 proc. w tym okresie, co oznacza największy spadek od kilku dekad - zaznacza Nikkei Asia. Spadki na azjatyckich giełdach są bezpośrednią reakcją na decyzje prezydenta USA Donalda Trumpa o nałożeniu wysokich ceł na importowane towary. Inwestorzy obawiają się wpływu tych ceł na gospodarki Azji, szczególnie te silnie uzależnione od eksportu.

Nowe cła Trumpa: Szczegóły rozporządzenia

W środę wieczorem prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie nakładające "cła wzajemne" w wysokości co najmniej 10 proc. na towary importowane z zagranicy; w przypadku towarów z UE wyniosą one 20 proc. W przypadku Chin taryfy wyniosą 34 proc. (stawka ta zostanie dodana do ogłoszonych wcześniej 20 proc. ceł; będzie wynosić 54 proc.), Japonii — 24 proc., Indii — 26 proc., Korei Płd. — 25 proc. Uniwersalna 10-proc. stawka celna obowiązuje od 5 kwietnia, zaś cła na poszczególne państwa — 9 kwietnia.

Konsekwencje dla światowej gospodarki: Czy grozi nam kryzys?

Eskalacja wojny handlowej między USA a innymi krajami może mieć poważne konsekwencje dla światowej gospodarki. Wzrost ceł może doprowadzić do spowolnienia wzrostu gospodarczego, wzrostu inflacji i ograniczenia handlu międzynarodowego. Niektórzy eksperci ostrzegają, że obecna sytuacja może doprowadzić do globalnego kryzysu gospodarczego.