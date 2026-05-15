Znacząca podwyżka abonamentu RTV na 2027 rok: Miesięczne opłaty wyniosą 10,80 zł za radio i 34,50 zł za telewizor/zestaw TV-radio.

Nowe stawki wynikają z corocznej waloryzacji, którą przewiduje ustawa o opłatach abonamentowych.

Odblokowano miliony dla mediów publicznych: KRRiT przekazała ponad 3 mln zł z abonamentu, które wcześniej były zablokowane na rachunku depozytowym Ministra Finansów.

Decyzje KRRiT są częścią szerszego konfliktu o finansowanie mediów publicznych, w tym zarzutów wobec Macieja Świrskiego o blokowanie środków.

Abonament RTV 2027. KRRiT podała nowe stawki

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o wysokości opłat abonamentowych, które będą obowiązywać w 2027 roku. Miesięczna stawka za używanie odbiornika radiowego wyniesie 10,80 zł, natomiast za odbiornik telewizyjny lub telewizyjno-radiowy trzeba będzie zapłacić 34,50 zł miesięcznie.

Podwyżka względem obecnych opłat wynika z obowiązujących przepisów. „Nowe stawki wynikają z konieczności waloryzacji kwot w każdym roku, co przewiduje ustawa o opłatach abonamentowych” – podkreślono po posiedzeniu Rady.

KRRiT poinformowała również, że w przyszłym roku nadal będą obowiązywać zniżki dla osób regulujących należność z góry za dłuższy okres niż jeden miesiąc.

Wyższy abonament RTV niż w 2026 roku

W 2026 roku, abonament za radioodbiornik wynosi 9,50 zł miesięcznie, natomiast za telewizor lub zestaw telewizyjno-radiowy trzeba płacić 30,50 zł. Oznacza to, że od 2027 roku opłaty ponownie wzrosną.

Decyzja dotycząca abonamentu była jednym z punktów środowego posiedzenia KRRiT. Rada przyjęła także sprawozdanie z działalności za 2025 rok, do którego dołączono zdanie odrębne członka Rady, Tadeusza Kowalskiego. Przyjęto również dokument dotyczący najważniejszych problemów radiofonii i telewizji w Polsce.

Miliony złotych dla mediów publicznych

Podczas obrad przegłosowano również pięć uchwał dotyczących przekazania mediom publicznym środków pochodzących z abonamentu RTV. Łączna kwota wsparcia przekroczyła 3 mld zł. Pieniądze wcześniej znajdowały się na rachunku depozytowym Ministra Finansów.

Sprawa finansowania mediów publicznych pozostaje przedmiotem politycznego sporu od początku 2024 roku. W lutym ubiegłego roku KRRiT pod przewodnictwem Macieja Świrskiego zdecydowała, że wpływy abonamentowe będą trafiały do depozytu sądowego do czasu rozstrzygnięć dotyczących likwidacji spółek medialnych. Środki zaczęły trafiać bezpośrednio jedynie do tych podmiotów, których likwidację prawomocnie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]