Krajowy Plan Odbudowy coraz bliżej? Trwają kluczowe negocjacje

Negocjacje w sprawie KPO, prezydent rozmawia z resztą rządu

W wywiadzie dla "DGP" Szrot odniósł się do kwestii konsultacji między rządem z Pałacem Prezydenckim nowej wersji ustawy o SN. Jak poinformował, "rozmowy pana prezydenta ze stroną rządową trwają od piątku i raczej będą odbywać się turami niż w trybie ciągłym". "W trakcie tych pierwszych konsultacji przedstawiono prezydentowi szczegółowe założenia projektu ustawy wycofanej z porządku obrad Sejmu. W tym względzie minister Szymon Szynkowski vel Sęk dopełnił dobrego zwyczaju. Ponadto prezydent spotkał się już z prezesem NSA Jackiem Chlebnym, który przedstawił swoje zastrzeżenia konstytucyjne co do rozwiązania zmierzającego do powierzenia sądownictwu administracyjnemu orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Oględnie mówiąc, prezes Chlebny jest sceptyczny wobec konstytucyjności tego rozwiązania" - powiedział.

Dodał, że prezydent podziela zdanie Chlebnego "co do wątpliwości konstytucyjnych". "Prezydent jest jednak zbyt doświadczonym prawnikiem, żeby założyć, że po jednej dyskusji i po pojedynczej analizie można powziąć tak poważne decyzje i na pewno potrzebuje dalszych analiz i opinii ekspertów. Opinia prezesa NSA jest dla niego oczywiście bardzo istotna" - stwierdził szef Gabinetu Prezydenta.

Będzie nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym?

Na pytanie, czy obecny projekt ustawy może być dla prezydenta punktem wyjścia dla nowych rozwiązań czy raczej trzeba stworzyć zupełnie nowy projekt, Szrot odpowiedział, że "to jest kwestia otwarta". "Opozycja zapowiedziała już złożenie poprawek do tego projektu. Deklarację głosowania za ustawą bez poprawek złożył chyba tylko PSL. Tak więc jej kształt jest ciągle niepewny, zdaje się, że będzie ponownie rozpatrywana w styczniu" - przypomniał.

Dopytywany, czy konieczne jest zupełnie nowe podejście, nowy projekt szef Gabinetu Prezydenta stwierdził: "to jest polityka i wszystkie rozwiązania są na stole". "Nie przesądzam, czy podstawą dalszych prac będzie ten projekt, czy będą jakieś istotne modyfikacje do niego, czy też zostanie przygotowany zupełnie nowy" - podsumował.

