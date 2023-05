Kredyty dla firm skupujących zboże i owoce miękkie. Morawiecki zgodził się na propozycję ministra

Dopłaty od państwa dla przedsiębiorców!

W piątek rano Telus wyjaśnił w mediach, że trwają prace nad rozporządzeniem ws. kredytów obrotowych dla firm skupujących zboże i owoce miękkie od polskich rolników: do 40 mln zł na 2 proc. na 18 miesięcy; resztę dopłaci państwo - zapowiedział.

Szef MRiRW wskazał podczas piątkowej konferencji prasowej, że złożona przez niego propozycja została zaakceptowana przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jak wyjaśnił Robert Telus, chodzi o "nową linię kredytową dla firm skupujących od polskiego rolnika". "Dla firm skupujących od polskiego rolnika zboże, jak również tzw. owoce miękkie" - zaznaczył minister rolnictwa. "Chcemy też pomóc tym firmom, by miały możliwość wzięcia kredytu obrotowego, aby mogły skupować towary od sadowników, ogrodników" - dodał.

Podczas konferencji Telus mówił o szczegółach rozwiązania, na mocy którego przetwórcy będą mogli zaciągnąć preferencyjny kredyt na zakupy owoców miękkich. "Będą mogli zaciągnąć kredyt na 2 proc., resztę zapłaci państwo, a koszt został oszacowany na 370 mln zł na ten rok. Maksymalna wysokość kredytu to 40 mln zł, może zostać zaciągnięty przez firmę małą lub średnią, jako że przepisy unijne sprawiają, że kredyt może zaciągnąć mikrofirma oraz firma mała lub średnia. Przy czym kredyt może zostać zaciągnięty na skup zboża lub owoców miękkich, co stanowi zabezpieczenie, aby kredyty zostały wykorzystane na towary od naszych rolników a nie rolników z innych krajów" – zaznaczył minister.

Kto i kiedy będzie mógł skorzystać z preferencyjnego kredytu?

Sprecyzował, że z kredytów będą mogły korzystać podmioty, które kupią zboże od 15 maja do 31 sierpnia lub owoce miękkie od 1 czerwca do 30 września. Szef resortu rolnictwa zastrzegł, że mówi o decyzjach podjętych przez Radę Ministrów, ale do uruchomienia programu konieczna jest notyfikacja Komisji Europejskiej, do której - jak poinformował - został już wysłany wniosek.

"Mam nadzieję, że Unia Europejska to notyfikuje i pozwoli nam na dopłatę do kredytu z budżetu krajowego" – powiedział minister Telus. "Oczywiście firmy, które będą chciały korzystać z kredytu, muszą posiadać zdolność kredytową" – dodał.

11 maja br. Telus w rozmowie z TV Trwam przyznał, że jest problem z malinami i owocami miękkimi, bo w chłodniach znajduje się maksymalna ilość mrożonek. "Przychodzi nowy sezon i musimy podjąć pewne działania. Ja rozmawiam z branżą owocową i szukamy wspólnego rozwiązania. Jest też problem z sokiem jabłkowym, bo w 2021 roku wpłynęło go 5,7 tys. ton, a w 2022 – 37 tys. ton. Mówię to po to, żeby pokazać, że my to monitorujemy, a nie jak niektórzy mówią, że to niekontrolowany wpływ" – podkreślił wtedy minister rolnictwa.

Jak przypomniał 19 maja br. szef MRiRW, wśród dotychczasowych działań pomocowych wprowadzono m.in. dopłaty na zboże, które rolnicy sprzedali wcześniej. "Też podnieśliśmy stawki w niektórych momentach nawet powyżej 100 proc., w niektórych momentach, niektóre zboża podnieśliśmy prawie 100 proc. Także drugie tyle dopłacamy rolnikom tym, którzy sprzedali zboże w grudniu, do 14 kwietnia" - zaznaczył Robert Telus. Jako kolejne wsparcie zapisane w rozporządzeniach wskazał na kredyty dla rolników - w różnych kwotach w zależności od powierzchni gospodarstwa. Jak przypomniał, do 50 ha to kwota 100 tys. zł na 36 miesięcy, między 50 a 100 ha kwota wynosi 200 tys. zł i jest rozłożona na 48 rat, a powyżej 100 ha to 400 tys. zł kredytu rozłożonego na 60 rat. Wspomniał również o dopłatach do paliwa dla rolników i do nawozów.

