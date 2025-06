Z tego artykuły dowiesz się:

Rządowy projekt skrócenia czasu pracy o 20 proc. przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia.

Sceptycyzm Polaków: tylko 40% wierzy w utrzymanie pensji, 29% obawia się wzrostu obowiązków (badanie ClickMeeting).

Potencjalne korzyści: 43% badanych widzi szansę na wzrost produktywności, 65% na większą satysfakcję z pracy.

Poszukiwanie równowagi: popularność pracy hybrydowej i narzędzi wspierających work-life balance jako alternatywy.

Problem przepracowania: 27% Polaków czuje się przepracowanych, a tylko 28% deklaruje zachowanie work-life balance.

Rządowy plan skrócenia czasu pracy a obawy o wynagrodzenia Polaków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej niedawno ogłosiło rozpoczęcie prac nad pilotażowym projektem, który ma na celu skrócenie czasu pracy docelowo o 20 procent w skali roku. Kluczowym założeniem tej inicjatywy jest utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń pracowników, mimo mniejszej liczby przepracowanych godzin. Resort zapowiada, że uczestnicy programu pilotażowego będą mieli możliwość wyboru modelu skrócenia czasu pracy, który najlepiej odpowiada specyfice ich organizacji. Pomysł ten wpisuje się w szerszy trend dyskusji o modernizacji polskiego rynku pracy i poprawie dobrostanu zatrudnionych.

Jednakże, jak wynika z reprezentatywnego badania przeprowadzonego przez platformę ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów i spotkań online, Polacy podchodzą do tych zapowiedzi z dużą dozą ostrożności, szczególnie jeśli chodzi o kwestie finansowe. Okazuje się, że tylko 40 proc. ankietowanych wyraża przekonanie, że w przypadku skrócenia czasu pracy ich wynagrodzenia faktycznie pozostałyby na niezmienionym poziomie. To pokazuje znaczący sceptycyzm wobec rządowych obietnic. Co więcej, obawy te są jeszcze głębsze – zdaniem 15 proc. respondentów skrócenie czasu pracy nieuchronnie spowodowałoby spadek zarobków samych pracowników. Kolejne 12 proc. badanych uważa, że negatywne konsekwencje finansowe dotknęłyby zarówno pracowników, jak i pracodawców, co mogłoby wpłynąć na ogólną kondycję firm. Te dane wyraźnie wskazują na potrzebę szerokiej kampanii informacyjnej i konkretnych gwarancji, aby przekonać społeczeństwo do korzyści płynących z proponowanych zmian na rynku pracy w Polsce.

Czy krótszy czas pracy zwiększy produktywność i satysfakcję? Opinie Polaków

Kwestia wynagrodzeń to nie jedyny aspekt budzący emocje w kontekście propozycji skrócenia czasu pracy. Równie istotne są przewidywania dotyczące wpływu tej zmiany na produktywność pracowników oraz ich ogólną satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Badanie ClickMeeting rzuca światło na te zagadnienia, pokazując zróżnicowane opinie Polaków. Zdaniem 43 proc. ankietowanych, krótszy czas pracy mógłby pozytywnie wpłynąć na produktywność, potencjalnie prowadząc do lepszej koncentracji i efektywniejszego wykorzystania godzin spędzonych na obowiązkach zawodowych. Z kolei 29 proc. respondentów uważa, że w kwestii produktywności nic by się nie zmieniło, a co piąty badany (20 proc.) jest zdania, że skrócenie czasu pracy spowodowałoby jej spadek. Te rozbieżności sugerują, że sukces takiego rozwiązania na polskim rynku pracy może zależeć od wielu czynników, w tym od specyfiki branży i odpowiedniego zarządzania zmianą w firmach.

Znacznie bardziej optymistyczne są nastroje, gdy mowa o satysfakcji z pracy. Aż 65 proc. Polaków sądzi, że skrócenie czasu pracy przyczyniłoby się do zwiększenia ich zadowolenia z wykonywanych zadań, co jest kluczowym elementem budowania pozytywnego środowiska pracy i poprawy ogólnego work-life balance. Jedynie niewielki odsetek, bo 7 proc. badanych przez ClickMeeting, obawia się, że mniejsza ilość czasu poświęconego na obowiązki zawodowe mogłaby negatywnie odbić się na satysfakcji. Dla 16 proc. ankietowanych zmiana ta nie miałaby żadnego wpływu na poziom zadowolenia. Tak wysoki odsetek osób spodziewających się poprawy satysfakcji pokazuje, jak dużą wagę pracownicy przywiązują do możliwości lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, co jest istotnym sygnałem dla pracodawców rozważających modernizację modeli zatrudnienia.

Work-life balance: praca hybrydowa i nowoczesne narzędzia jako alternatywa dla skrócenia etatu?

W sytuacji, gdy formalne skrócenie czasu pracy w danej organizacji okazuje się niemożliwe do wdrożenia, pracownicy i pracodawcy poszukują alternatywnych rozwiązań wspierających pożądany work-life balance. Badanie ClickMeeting wskazuje, że Polacy są otwarci na inne formy uelastycznienia trybu pracy. Ponad połowa badanych (54 proc.) zadeklarowała, że możliwość pracy hybrydowej, czyli łączenia obowiązków wykonywanych częściowo z biura, a częściowo zdalnie z domu, pozytywnie wpłynęłaby na ich motywację. To pokazuje, jak dużą wartość ma dla pracowników elastyczność i możliwość lepszego dopasowania grafiku do indywidualnych potrzeb. Jedynie 18 proc. ankietowanych uznało, że takie rozwiązanie nie byłoby wystarczające, podczas gdy znacząca grupa 28 proc. nie miała wyrobionej opinii na ten temat.

Oprócz modelu hybrydowego, Polacy dostrzegają również potencjał w nowoczesnych technologiach. Aż 66 proc. badanych przez ClickMeeting uważa, że na wydajność pracy pozytywnie mogłaby wpłynąć możliwość korzystania z narzędzi wspierających work-life balance czy popularnego ostatnio workation, czyli łączenia wyjazdu wakacyjnego z wykonywaniem obowiązków zawodowych. To potwierdza rosnącą świadomość korzyści płynących z cyfryzacji i mobilności na polskim rynku pracy.

- Pomysł skrócenia czasu pracy to ważny krok w stronę poprawy dobrostanu pracowników i modernizacji rynku zatrudnienia. Jednak w sytuacjach, gdy takie rozwiązanie nie jest możliwe do wdrożenia, warto sięgać po inne formy wsparcia, które mogą realnie wpłynąć na jakość życia zawodowego – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting. – Praca hybrydowa daje pracownikom większą elastyczność i kontrolę nad planowaniem dnia, a spotkania online zamiast fizycznych ograniczają czas spędzany na dojazdach i pozwalają lepiej zarządzać energią w trakcie pracy. Warto przy tym stawiać na bezpieczne rozwiązania technologiczne, zapewniające pełne szyfrowanie spotkań, jak np. ClickMeeting. Coraz popularniejsze stają się także narzędzia cyfrowe i aplikacje wspierające organizację pracy, które mogą podnieść nie tylko komfort, ale i efektywność. Kluczowe jest, by organizacje nie traktowały dobrostanu jako dodatku, lecz jako integralną część strategii zarządzania. Nawet bez formalnego skrócenia godzin pracy można znacząco poprawić jakość codziennego doświadczenia pracowników.

Słowa ekspertki podkreślają, że dążenie do lepszego work-life balance nie musi ograniczać się wyłącznie do redukcji godzin pracy. Elastyczne podejście, wykorzystanie technologii i traktowanie dobrostanu pracownika jako priorytetu mogą przynieść wymierne korzyści zarówno zatrudnionym, jak i całym organizacjom.

Polacy przepracowani? Jak skrócenie czasu pracy wpłynie na ilość obowiązków i realny work-life balance

Debata na temat skrócenia czasu pracy toczy się nie tylko wokół wynagrodzeń i produktywności, ale również dotyka fundamentalnej kwestii ilości obowiązków i realnej możliwości osiągnięcia zdrowego work-life balance. Badanie ClickMeeting ujawnia interesujące dane dotyczące obciążenia pracą Polaków. Okazuje się, że tylko 12 proc. ankietowanych wierzy, że skrócenie czasu pracy wiązałoby się ze zmniejszeniem liczby zadań do wykonania. Znacznie większy odsetek, bo aż 29 proc., jest przekonanych, że ilość obowiązków zawodowych w takim scenariuszu uległaby zwiększeniu, co mogłoby prowadzić do intensyfikacji pracy w krótszym czasie. Większość, 53 proc. respondentów, uważa natomiast, że liczba zadań pozostałaby niezmieniona, co również rodzi pytanie o faktyczne odciążenie pracowników.

Te obawy znajdują odzwierciedlenie w percepcji obecnego obciążenia pracą. Co czwarty ankietowany (27 proc.) biorący udział w badaniu ClickMeeting twierdzi, że ma obecnie za dużo obowiązków zawodowych i czuje się przepracowany. Chociaż 63 proc. uważa, że ich aktualna ilość zadań jest wystarczająca, a 10 proc. deklaruje nawet chęć podjęcia większej liczby zawodowych wyzwań, to odsetek osób odczuwających nadmierne obciążenie jest znaczący i niepokojący dla kondycji polskiego rynku pracy.

Dane te korespondują bezpośrednio z deklaracjami dotyczącymi równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Tylko 28 proc. badanych deklaruje, że obecnie zachowuje pełen work-life balance. Niemal identyczny odsetek (27 proc.) przyznaje, że odczuwa przepracowanie. Największa grupa, 38 proc. Polaków, ocenia swój poziom work-life balance jako "w porządku", ale jednocześnie zaznacza, że w ciągu roku zdarzają się okresy znacznie cięższe pod tym względem. Te wyniki jasno pokazują, że problem zachowania równowagi jest powszechny, a proponowane skrócenie czasu pracy może być postrzegane jako jedno z potencjalnych narzędzi do jego rozwiązania, o ile nie doprowadzi do kumulacji obowiązków.