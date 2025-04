Policja nie ma litości dla rolników! Za to grozi aż 1500 zł mandatu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) poinformowała w poniedziałek o wprowadzeniu zmian w systemie wypłat świadczeń. Zmiany te są związane z wdrożeniem ustawy o rencie wdowiej, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Dotychczasowe terminy płatności zostaną uzupełnione o nowy, ustalony na 7. dzień miesiąca, przeznaczony specjalnie dla wypłat rent wdowich.

Nowy termin wypłat rent wdowich

KRUS obecnie realizuje wypłaty emerytur i rent w czterech terminach miesięcznych: 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Wprowadzenie dodatkowego terminu jest bezpośrednio związane z rozpoczęciem wypłat rent wdowich od lipca. Co istotne, jak podkreśla Iwona Kaszuba, dyrektor Biura Świadczeń KRUS, "tylko termin wypłaty rent wdowich będzie obwarowany regułami" - w przeciwieństwie do innych świadczeń, gdzie nie obowiązują ścisłe zasady przyporządkowania konkretnych świadczeń do określonych terminów.

Aktualne terminy wypłat świadczeń emerytalno-rentowych

Obecnie funkcjonujący system wypłat w KRUS obejmuje cztery terminy miesięczne, w których świadczenia docierają do beneficjentów:

10. dnia miesiąca - świadczenia otrzymuje 18 proc. rolniczych emerytów i rencistów

15. dnia miesiąca - płatności trafiają do 32 proc. uprawnionych

20. dnia miesiąca - emerytury i renty otrzymuje największa grupa, bo aż 40 proc. świadczeniobiorców

25. dnia miesiąca - ostatnia transza obejmuje 10 proc. beneficjentów

Warto zaznaczyć, że KRUS z czasem zrezygnował z niektórych wcześniejszych terminów płatności. "KRUS zrezygnował z terminów: pierwszego i piątego każdego miesiąca, bo najwięcej nienależnie pobranych świadczeń jest w terminach, gdy świadczenia wypłacamy z góry, gdy nie ma czasu na dokonanie niezbędnych zmian w świadczeniu" - wyjaśnia Iwona Kaszuba.

Zasady wypłat rent wdowich od lipca 2025

Ustawa o rencie wdowiej, która zacznie być realizowana od lipca 2025 roku, wprowadza możliwość łączenia renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym. W początkowym okresie, od 1 lipca 2025 do 31 grudnia 2026 roku, świadczeniobiorcy będą mogli otrzymywać dodatkowe 15 proc. świadczenia. Od 1 stycznia 2027 roku wysokość ta wzrośnie do 25 proc.

Program rent wdowich to znaczące wsparcie finansowe dla osób na emeryturze, które straciły współmałżonków. Według szacunków, z nowych przepisów może skorzystać około 2 miliony seniorów, którym wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe.

Elastyczność w szczególnych przypadkach

KRUS informuje również, że w uzasadnionych przypadkach możliwa jest wypłata świadczeń poza standardowymi terminami. Dotyczy to zwłaszcza spraw pierwszorazowych, gdzie istnieje ustawowe zobowiązanie do wypłaty pierwszej emerytury lub renty w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności.

Dodatkowo, gdy ustalony dzień wypłaty przypada na weekend lub święto, przelewy realizowane są wcześniej lub w najbliższy dzień roboczy. Przykładowo, przed tegorocznymi Świętami Wielkanocnymi świadczenia zostaną wypłacone 18 kwietnia zamiast 20 kwietnia.