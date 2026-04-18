Kryptoafera w Polsce! Prezydent wskazuje winnych i nie ustępuje

Beata Lekszycka
PAP
2026-04-18 9:28

Prezydent Karol Nawrocki i weto do ustawy o rynku kryptoaktywów ponownie znalazły się w centrum debaty. W tle sprawa Zondacrypto, nawet 30 tys. poszkodowanych i straty sięgające 350 mln zł. - "Ani przez sekundę nie żałowałem tego weta" - powiedział prezydent Nawrocki w Kanale Zero.

Prezydent Karol Nawrocki przemawiający do mikrofonu, ubrany w granatowy garnitur i krawat. Dłońmi wykonuje gesty, podkreślając wypowiedź.

  • Prezydent Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, twierdząc, że była nadmiernie regulacyjna i nie rozwiązałaby problemów.
  • Centralnym punktem sporu jest giełda Zondacrypto, wobec której wszczęto śledztwo w sprawie oszustw i prania pieniędzy.
  • Prezydent zarzuca rządowi brak działań i wykorzystania istniejących instytucji do ochrony obywateli.
  • Nawrocki podkreśla potrzebę stworzenia nowych, precyzyjnych przepisów, które ochronią inwestorów bez ograniczania całego sektora kryptowalut.

Prezydent Nawrocki o wecie i odpowiedzialności rządu

Prezydent Karol Nawrocki stanowczo broni swojej decyzji dotyczącej zawetowania ustawy o rynku kryptoaktywów. Podkreśla, że działania rządu Donalda Tuska były niewystarczające, a problem związany z giełdą Zondacrypto mógł zostać rozwiązany znacznie wcześniej.

„Polski rząd miał 11 miesięcy do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej MiCA (...) Zajęli się tym na sam koniec” – wskazał prezydent.Według niego, instytucje państwowe, w tym Krajowa Administracja Skarbowa i prokuratura, miały czas na reakcję i ochronę obywateli.

Ustawa o rynku kryptoaktywów a MiCA

Weto prezydenta zostało podtrzymane przez Sejm już po raz drugi. Nowa wersja ustawy różniła się jedynie wysokością opłat nadzorczych KNF, co – zdaniem głowy państwa – nie rozwiązywało istotnych problemów rynku.

- „Ani przez sekundę nie żałuję i nie żałowałem tego weta” – podkreślił Nawrocki.

Prezydent ocenia, że proponowane przepisy stanowiły nadmierną regulację unijnego rozporządzenia MiCA, a ich wejście w życie mogłoby zaszkodzić uczciwym uczestnikom rynku kryptowalut.

Afera Zondacrypto 

W centrum sporu znajduje się giełda Zondacrypto, wobec której wszczęto śledztwo. Prokuratura wskazuje na możliwe oszustwa i pranie pieniędzy, a szacowana wartość strat wynosi co najmniej 350 mln zł. Poszkodowanych może być nawet 30 tys. osób w całej Polsce. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach, analizując mechanizmy wprowadzania klientów w błąd.

Spór polityczny wokół kryptowalut

Premier Donald Tusk ocenia sytuację inaczej, wskazując, że brak regulacji sprzyja nadużyciom. Minister finansów Andrzej Domański mówi wręcz o „eldorado dla oszustów”.

Prezydent odpiera te zarzuty, twierdząc, że problem nie wynikał z braku ustawy, lecz z braku działań państwa. - „To prawo (...) nie rozwiązałoby problemu, o którym dziś mówimy” – zaznaczył.Jednocześnie Nawrocki podkreśla, że nie miał wcześniejszego dostępu do informacji służb oraz zaprzecza jakimkolwiek związkom z władzami giełdy.

Zdaniem prezydenta konieczne jest przygotowanie nowych, bardziej precyzyjnych przepisów. Powinny one chronić inwestorów, ale nie ograniczać całego sektora kryptowalut.

