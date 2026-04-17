Ulga dla kierowców. Paliwo w końcu tanieje

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-04-17 14:35

Dobre wieści z dystrybutorów. Kierowcy mogą odetchnąć, benzyna może spaść poniżej 6 zł za litr. Eksperci przewidują stabilizację cen paliw. Wiele wskazuje na to, że nowe, niższe ceny mogą się pojawić już w przyszłym tygodniu.

Pylon stacji paliw Orlen z widocznymi cenami za litr: benzyny 95 (6,16 zł), diesla (7,54 zł) i LPG (3,85 zł) na elektronicznych wyświetlaczach. Ceny paliw w Super Biznes.

Autor: Oliwia Domanska/ East News Pylon stacji paliw Orlen z widocznymi cenami za litr: benzyny 95 (6,16 zł), diesla (7,54 zł) i LPG (3,85 zł) na elektronicznych wyświetlaczach. Ceny paliw w Super Biznes.

Niższe ceny paliw na stacjach

Mamy dobre wiadomości dla milionów kierowców. Po tygodniach nerwowego patrzenia na ceny przy dystrybutorach wreszcie będzie można odetchnąć i mniej zapłacić za benzynę czy diesla. Według analityków z e-petrol.pl w najbliższych dniach ceny paliw mogą się ustabilizować, a nawet lekko spaść.

Eksperci przewidują, że w przyszłym tygodniu litr popularnej benzyny Pb95 będzie kosztował od 5,97 do 6,06 zł, a diesel od 7,01 do 7,11 zł. To oznacza, że benzyna znów może spaść poniżej psychologicznej granicy sześciu złotych za litr

Paliwa potaniały na rynku hurtowym

Jaki jest powód tych spadków? – dopytują kierowcy. Na rynku hurtowym paliwa w ostatnich dniach wyraźnie potaniały. Najbardziej spadła cena oleju napędowego. Według danych analityków jego cena w hurcie w ciągu tygodnia zmniejszyła się aż o ponad 560 zł na 1000 litrów, czyli o ponad 8 proc.

Tańsza jest także benzyna. Średnia cena benzyny Pb95 w hurcie spadła o prawie 100 zł na 1 tys. litrów, a benzyny Pb98 o ponad 146 zł. Spadki widać już także na stacjach paliw. 

Maksymalne ceny paliw zrobiły swoje 

Z monitoringu rynku wynika, że w ostatnim tygodniu benzyna potaniała średnio o 8–9 groszy na litrze, a diesel aż o 38 groszy. Obecnie przeciętnie za litr Pb95 kierowcy płacą około 6,11 zł, za Pb98 około 6,70 zł, a za olej napędowy około 7,41 zł. Cena autogazu utrzymuje się na poziomie około 3,84 zł za litr.

Na ceny paliw wpływ mają także przepisy wprowadzone przez Ministerstwo Energii w ramach programu „Ceny Paliwa Niżej”. Określają one maksymalne stawki, jakie mogą pojawić się na stacjach. 

Benzyna może być jeszcze tańsza 

Z najnowszego obwieszczenia resortu energii wynika, że maksymalna cena litra benzyny Pb95 wynosi 6,03 zł, benzyny Pb98 6,57 zł, a diesla 7,07 zł.

Analitycy uspokajają jednak kierowców, że jeśli sytuacja na rynku ropy się nie pogorszy, najbliższe dni powinny przynieść raczej stabilne ceny, a nie kolejne podwyżki.

Polecany artykuł:

Koniec paliwa lotniczego w Unii Europejskiej. Co z wakacjami Polaków?
Quiz o polskich pisarzach. Tych faktów wstyd nie znać
Pytanie 1 z 12
Który z pisarzy posługiwał się pseudonimem „Juliusz Polkowski”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

