Krystyna Pawłowicz odchodzi z Trybunału Konstytucyjnego. Na jakie świadczenia może liczyć?

Krystyna Pawłowicz zakończy swoją kadencję w Trybunale Konstytucyjnym (TK) 5 grudnia. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK podjęło uchwałę o przeniesieniu jej w stan spoczynku, motywując to niezdolnością do pracy, potwierdzoną przez lekarza orzecznika ZUS. Co to oznacza dla finansów byłej sędzi? Jak podaje "Fakt" - może dostać dwa świadczenia.

i Autor: Shutterstock; Tomasz Jastrzebowski/REPORTER