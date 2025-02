Krytykują Pocztę za "horrendalnie drogą usługę". "Cena całkowicie zawyżona"

Koszty związane z e-Doręczeniami

Od początku 2025 roku w Polsce obowiązują e-Doręczenia. To nic innego jak elektroniczna przesyłka listowa za potwierdzeniem odbioru. E-Doręczenia miały ułatwić funkcjonowanie urzędom i obywatelom. Listonosze z Poczty Polskiej mieli być odbarczeni rozmaitymi poleconymi urzędowymi listami. Jednak okazuje się, że wcale łatwiej nie jest. System okazuje się niedoskonały, przesyłki nie dochodzą do adresatów na czas i co gorsze, sporo kosztują. Za usługę hybrydową - urząd nadaje list polecony cyfrowo, a Poczta Polska go drukuje i dostarcza w tradycyjnej formie do obywatela, urzędy i samorządy muszą zapłacić 10,27 zł brutto. Zaś za przesyłkę całkowicie elektroniczną trzeba zapłacić 6,52 zł. I według samorządowców to zdecydowanie za dużo.

"Według nas całkowicie zawyżona jest cena przesyłek wysyłanych za pośrednictwem PURDE (przesyłki w pełni elektroniczne). Kwota 6,52 zł brutto jest kwotą horrendalną, jeżeli mówimy o wysyłce dokumentu elektronicznego wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego -uważa Patrycja Grebla-Tarasek ze Związku Powiatów Polskich, cytowana przez "Puls Biznesu". I dodaje: "Stoimy na stanowisku, że podobnie jak w innych krajach, które korzystają z usług bliźniaczo podobnych do e-Doręczeń, koszt jednostkowej przesyłki nie powinien być większy niż kilkadziesiąt groszy, a z całą pewnością powinien zamknąć się w kwocie poniżej 1 zł".

Taniej raczej nie będzie

Czy jest szansa na obniżkę ceny? Okazuje się, że raczej takiej opcji nie ma. Pieniądze pozyskane z usług związanych z e-Doręczeniami mają być przeznaczone m.in. na utrzymanie Poczty Polskiej. Spółka potrzebuje więcej wpływów do budżetu, bo ponosi większe koszty utrzymania wynikające m.in. ze wzrostu minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia, zmiany wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostu kosztów utrzymania sieci Ośrodków Wydruku i Konfekcjonowania, sortowni i placówek.

