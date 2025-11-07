Zaostrzenie polityki wizowej w Polsce, mające na celu walkę z nadużyciami, paradoksalnie uderza w legalnie działające firmy.

Liczba wniosków o wizy pracownicze spadła o ponad 25% w 2024 roku i nadal maleje w 2025.

Firmy zgłaszają problemy z relokacją i legalizacją pracy cudzoziemców, co negatywnie wpływa na ich inwestycje i rozwój.

Większość wiz trafia do obywateli Ukrainy, podczas gdy dostęp do polskiego rynku pracy dla kandydatów z Azji i Ameryki Południowej stał się niemal niemożliwy.

Nowe przepisy wizowe – walka z patologią czy paraliż dla firm?

"Rzeczpospolita" alarmuje, że zaostrzenie procedur migracyjnych, które miało na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w procesie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, wywołuje nieoczekiwane konsekwencje dla uczciwie działających firm.

Z danych opublikowanych przez gazetę wynika, że w 2024 roku zaobserwowano znaczący spadek liczby wniosków o wizę pracowniczą, przekraczający jedną czwartą w porównaniu z poprzednimi latami. Liczba ta spadła do 252 tysięcy. Tendencja ta nasiliła się w kolejnych kwartałach, bowiem po trzech kwartałach 2025 roku liczba wniosków zmalała do zaledwie 167 tysięcy.

Kto traci dostęp do polskiego rynku pracy?

Jak podają dane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość wiz pracowniczych przyznawana jest obywatelom Ukrainy. Zauważalny jest natomiast fakt, że dostęp do polskiego rynku pracy dla kandydatów z innych regionów świata, takich jak Azja czy Ameryka Południowa, stał się praktycznie niemożliwy.

"Rzeczpospolita" podkreśla, że spadek liczby wydawanych wiz pracowniczych jest bezpośrednim skutkiem zmian w polityce wizowej, które zostały wprowadzone w 2024 roku. Rząd Donalda Tuska zdecydował się na zaostrzenie przepisów w odpowiedzi na nadużycia, które ujawniono w związku z tzw. aferą wizową, mającą miejsce pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Dziennik podkreśla, że rosnące trudności związane z pozyskiwaniem pracowników i studentów z zagranicy mają negatywny wpływ na wiele firm. Bez wsparcia cudzoziemców, przedsiębiorstwa te napotykają trudności w obsadzaniu wakatów, a w niektórych przypadkach także w rozwijaniu swojej działalności.

Z październikowego badania przeprowadzonego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) oraz firmę EY wynika, że niemal 77% centrów usług działających w Polsce potwierdza, że problemy z relokacją oraz legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców negatywnie wpłynęły na ich inwestycje.

Kosmiczne górnictwo. Powstaną kopalnie na Księżycu? Jak zmieni się praca górnika?