Krzysztof Kurek o nowoczesnym kształceniu medyków. "Stawiamy na kompetencje jutra"

Wyższa Szkoła Nauk Medycznych, założona przez LUX MED, działa od ponad roku, będąc pierwszą uczelnią medyczną założoną przez podmiot leczniczy.

Uczelnia oferuje studia dla pielęgniarek i fizjoterapeutów oraz kierunki podyplomowe związane z jakością i zarządzaniem w ochronie zdrowia

Kładzie silny nacisk na praktyczne kształcenie, szybki kontakt studenta z pacjentem i wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym AI.

Niedawno otwarty kampus w Warszawie dysponuje najnowocześniejszą infrastrukturą uczelnianą w Polsce.

Grupa LUX MED od ponad roku kształci samodzielnie specjalistów medycznych w Wyższej Szkole Nauk Medycznych w Warszawie. O podsumowanie działalności Łukasz Trybulski zapytał jej rektora. - "To pierwszy raz, kiedy podmiot leczniczy jest organem założycielskim wyższej uczelni o profilu medycznym" - powiedział Krzysztof Kurek. Jak dodał - uczelnia rozpoczęła studia dla pielęgniarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Działają też kierunki podyplomowe, które są spójne z kierunkami rozwoju LUX MED. Są związane z jakością w ochronie zdrowa oraz zarządzaniem. Wczoraj w Warszawie odbyło się otwarcie campusu z najnowocześniejszą infrastrukturą uczelnianą w Polsce.

Mocny związek z biznesem

Specyfika uczelni polega na bardzo silnym związku z biznesem, z założycielem. Uczelnia korzysta z kadry dydaktycznej, która w dużym stopniu wywodzi się z LUX MED-u. - Zależy nam też na nowoczesnym podejściu do kształcenia, staramy się kłaść mocny nacisk na aspekty praktyczne - podkreślił dr Kurek.

Jak dodał, uczelnia stawia pierwsze kroki, ale ma potencjał do zarażenia rynku kształcenia nowym podejściem. Jest mocny akcent na praktyczność, szybki kontakt studenta z pacjentem i infrastrukturą. Kadrę dydaktyczną uczelni stanowią w duże mierze praktycy. - Doceniamy rolę teorii, ale ważne są takie kompetencje jak odpowiedzialność i umiejętność podejmowania decyzji, praca w zespołach interdyscyplinarnych - podkreślił dr Kurek.

Innowacyjne technologie kluczem do sukcesu

Uczenia kształci do zawodów regulowanych, model musi być spójny z wymogami, ale może być uatrakcyjniany przez dostęp do nowych technologii. Stawiamy na budowę kompetencji jutra - zaznaczył dr Kurek. Przygotowujemy studentów do podejmowania decyzji w świecie sprzecznych rekomendacji np. model AI. - Nasz absolwent musi ocenić ryzyko związane z nowoczesna technologią i podjąć dobre decyzje , które przekładają się na zdrowie i życie. - stwierdził dr Kurek.

Rewolucja technologiczna w medycynie powoduje zapotrzebowanie na nowe zawody (np .obsługa technologii cyfrowych) ale też na nowoczesnych menadżerów organizujących opiekę zdrowotną.

EKG 2026 - dr n. med. Krzysztof Kurek, dyrektor medyczny i członek zarządu Grupy LUX MED, rektor Wyższej Szkoły Nauk Medycznych w Warszawie