Krzysztof Kurek o nowoczesnym kształceniu medyków. "Stawiamy na kompetencje jutra"

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-04-24 14:39

Dr n. med. Krzysztof Kurek, dyrektor medyczny i członek zarządu Grupy LUX MED, rektor Wyższej Szkoły Nauk Medycznych w Warszawie w rozmowie z Łukaszem Trybulskim, kierownikiem działu biznes Super Expressu, podsumował działalność uczelni. Szkoła stawia na budowanie kompetencji opartych o nowoczesne technologie.

Dr n. med. Krzysztof Kurek, dyrektor medyczny LUX MED i rektor Wyższej Szkoły Nauk Medycznych, w okularach, z zarostem, w koszuli i marynarce, na tle baneru Super Biznes.

Autor: ART SERVICE / Super Express Dr n. med. Krzysztof Kurek, dyrektor medyczny LUX MED i rektor Wyższej Szkoły Nauk Medycznych, w okularach, z zarostem, w koszuli i marynarce, na tle baneru Super Biznes. Super Biznes to portal, gdzie można dowiedzieć się o nowoczesnym kształceniu medyków.
  •  Wyższa Szkoła Nauk Medycznych, założona przez LUX MED, działa od ponad roku, będąc pierwszą uczelnią medyczną założoną przez podmiot leczniczy.
  •  Uczelnia oferuje studia dla pielęgniarek i fizjoterapeutów oraz kierunki podyplomowe związane z jakością i zarządzaniem w ochronie zdrowia
  •  Kładzie silny nacisk na praktyczne kształcenie, szybki kontakt studenta z pacjentem i wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym AI.
  •  Niedawno otwarty kampus w Warszawie dysponuje najnowocześniejszą infrastrukturą uczelnianą w Polsce.
Wyższa Szkoła Nauk Medycznych działa ponad rok

Grupa LUX MED od ponad roku kształci samodzielnie specjalistów medycznych w Wyższej Szkole  Nauk Medycznych w Warszawie. O podsumowanie działalności Łukasz Trybulski zapytał jej  rektora. - "To pierwszy raz, kiedy podmiot leczniczy jest organem założycielskim wyższej uczelni o profilu medycznym" - powiedział Krzysztof Kurek. Jak dodał - uczelnia rozpoczęła studia dla  pielęgniarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Działają też kierunki podyplomowe, które są spójne z kierunkami rozwoju LUX MED. Są związane z jakością w ochronie zdrowa oraz zarządzaniem. Wczoraj w Warszawie odbyło się otwarcie campusu  z najnowocześniejszą infrastrukturą uczelnianą w Polsce.

Mocny związek z biznesem

Specyfika uczelni polega na bardzo silnym związku z biznesem, z założycielem. Uczelnia korzysta z kadry dydaktycznej, która w dużym stopniu wywodzi się z LUX MED-u. - Zależy nam też na nowoczesnym podejściu do kształcenia, staramy się kłaść mocny nacisk na aspekty praktyczne - podkreślił dr Kurek.

Jak dodał, uczelnia stawia pierwsze kroki, ale ma potencjał do zarażenia rynku kształcenia nowym podejściem. Jest mocny akcent na praktyczność, szybki kontakt studenta z pacjentem i infrastrukturą. Kadrę dydaktyczną uczelni stanowią w duże mierze praktycy. - Doceniamy rolę teorii, ale ważne są takie kompetencje jak odpowiedzialność i umiejętność podejmowania decyzji, praca w zespołach interdyscyplinarnych - podkreślił dr Kurek.

Innowacyjne technologie kluczem do sukcesu

Uczenia kształci do zawodów regulowanych, model musi być spójny z wymogami, ale może być uatrakcyjniany przez dostęp do nowych technologii. Stawiamy na budowę kompetencji jutra - zaznaczył dr Kurek.  Przygotowujemy studentów do podejmowania decyzji w świecie sprzecznych rekomendacji np. model AI. - Nasz absolwent musi ocenić ryzyko związane z nowoczesna technologią i podjąć dobre decyzje , które przekładają się na zdrowie i życie. - stwierdził dr Kurek.

Rewolucja technologiczna w medycynie powoduje zapotrzebowanie na nowe zawody (np .obsługa technologii cyfrowych) ale też na  nowoczesnych menadżerów organizujących opiekę zdrowotną.

EKG 2026 - dr n. med. Krzysztof Kurek, dyrektor medyczny i członek zarządu Grupy LUX MED, rektor Wyższej Szkoły Nauk Medycznych w Warszawie

