Krzysztof Stanowski z Kanału Zero ogłosił zbiórkę na "wodny wóz transmisyjny" (luksusową łódź motorową) z celem 3 mln zł, co wywołało kontrowersje.

Inicjatywa zbiegła się z premierą nowego cyklu "Życie ponad stan", a pomysł narodził się po prezentacji drogich jachtów w Cannes.

Wielu uważa zbiórkę za drwinę z akcji finansowych konserwatywnych mediów, co Stanowski sugeruje w opisie, podkreślając chęć bycia "tam, gdzie coś się dzieje" również na wodzie.

Do wczoraj 375 osób wpłaciło łącznie 8324 zł, a Stanowski obiecał nagranie filmu z pływania łodzią, jeśli cel zostanie osiągnięty.

Krzysztof Stanowski, założyciel popularnego Kanału Zero, po raz kolejny zaskoczył opinię publiczną. Tym razem, ogłosił zbiórkę pieniędzy na nietypowy cel – "wodny wóz transmisyjny", czyli luksusową łódź motorową. Zbiórka, prowadzona za pośrednictwem serwisu Zrzutka.pl, od początku budzi kontrowersje i spekulacje. Inicjatywa Stanowskiego zbiegła się z premierą nowego cyklu programów pod tytułem "Życie ponad stan". Pierwszy odcinek serii został zrealizowany w Cannes, gdzie Stanowski prezentował luksusowe jachty, których ceny sięgają nawet kilku milionów euro. To właśnie tam narodził się pomysł na zbiórkę na "wodny wóz transmisyjny".

Drwina z konkurencji?

Wielu obserwatorów uważa, że zbiórka Stanowskiego jest formą drwiny z przedsięwzięć organizowanych przez telewizje o profilu konserwatywnym, takie jak Republika czy wPolsce24, które regularnie apelują do swoich widzów o finansowe wsparcie. W opisie swojej akcji na Zrzutka.pl, Stanowski napisał: "Każdy poważny kanał i każda poważna telewizja powinna mieć możliwość, aby reagować na wydarzenia na lądzie i na wodzie. My, jako Kanał Zero, na lądzie sobie radzimy, ale na wodzie nie! Dlatego chcemy to zmienić i idąc za przykładem większych od nas medialnych graczy, organizujemy zbiórkę na Wodny Wóz Transmisyjny".

Dodał również: "Wszystko oczywiście z myślą o Was, drodzy widzowie! Wszystko po to, aby być tam, gdzie coś się dzieje. A przecież woda pokrywa większą część kuli ziemskiej".

Reakcja widzów i zebrana kwota

W materiale z Cannes, Stanowski zachęcał widzów do wpłat, obiecując, że nagra filmik z pływania łodzią, jeśli uda się zebrać odpowiednią kwotę. Stanowski wyznaczył cel zbiórki na 3 miliony złotych. Do wczoraj w akcji wzięło udział 375 osób, które wpłaciły łącznie 8324 zł.

Podsumowanie Stanowskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.