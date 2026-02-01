KSeF 2.0 wystartował dziś w nocy! Cieszyński mówi o bublu, a minister finansów zachwala

KSeF wystartował! Co to oznacza dla Twojej firmy?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) oficjalnie rozpoczął swoje działanie 1 lutego. To platforma, która ma na celu usprawnienie procesu fakturowania między przedsiębiorstwami. Umożliwia on wystawianie, przesyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej. Wprowadzenie KSeF ma na celu zwiększenie efektywności i transparentności rozliczeń, a także ograniczenie obiegu dokumentów papierowych.

Wdrożenie KSeF zostało podzielone na etapy, aby umożliwić firmom stopniowe przystosowanie się do nowych regulacji. W pierwszym etapie system obejmuje największe firmy, czyli te, których obroty w 2024 roku przekroczyły 200 mln zł. Według szacunków Ministerstwa Finansów, jest to około 4,2 tys. przedsiębiorstw.

W drugim etapie (od 1 kwietnia 2026 roku) do systemu dołączą pozostałe firmy, z wyjątkiem najmniejszych przedsiębiorstw. W trzecim etapie (od 1 stycznia 2027) system obejmie również najmniejsze firmy.

Firmy już zaczęły korzystać z systemu - jak poinformował rzecznik Orange Wojtek Janczyński o 7 rano, firma wystawiła poprawnie pierwsze faktury w KSeF.

- Wszystko poszło sprawnie. Kolejne fakturowanie w KSeF planujemy na poniedziałek rano - napisał Jabczyński.

Pierwszy dzień od uruchomienia KSeF. Opinie są mieszane

Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński (PiS) napisał na X, że po dwóch dodatkowych latach na rozwój systemu "nie ma działającej od lat bramki pozwalającej na użycie mObywatela, Profilu Zaufanego i banku".

- Efekt: na samo logowanie potrzeba 7 kliknięć. Spektakularny bubel - napisał Cieszyński.

Z kolei minister finansów Andrzej Domański poinformował, że KSeF ruszył planowo i sprawnie i "bez zakłóceń". Również Ministerstwo Finansów o godzinie 2 w nocy 1 lutego poinformowało, że do KSeF wpłynęło już ponad 20 tys. faktur.

- Robimy kolejny krok w budowaniu nowoczesnej 🇵🇱 gospodarki. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt księgowym, przedsiębiorcom, integratorom oraz oczywiście pracownikom - napisał Andrzej Domański na X.

Kto jest zwolniony z KSeF?

Przepisy przewidują pewne wyjątki od obowiązkowego stosowania KSeF. Za najmniejsze firmy uznawane są te, których miesięczne obroty podlegające dokumentowaniu przez KSeF nie przekraczają 10 tys. zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy wystawiający faktury na rzecz innych firm o wartości powyżej 10 tys. zł miesięcznie, będą musieli przystąpić do systemu.

Warto również zaznaczyć, że KSeF w 2026 roku nie obejmie tzw. faktur uproszczonych w postaci paragonu z NIP nabywcy (do kwoty 450 zł lub euro). Jednak od początku 2027 roku, również te transakcje będą musiały być dokumentowane w KSeF. Podobnie, okres przejściowy dla faktur papierowych wystawianych przy pomocy elektronicznych kas fiskalnych kończy się wraz z 2026 rokiem.

System KSeF nie jest obowiązkowy dla faktur konsumenckich, czyli tych wystawianych na rzecz odbiorców indywidualnych. Faktury za media (prąd, gaz itp.) mogą być nadal wystawiane na dotychczasowych zasadach. Niemniej jednak, przepisy umożliwiają firmom dobrowolne korzystanie z KSeF w przypadku dokumentowania sprzedaży na rzecz konsumentów.

Postanowiłem się zalogować do aplikacji KSeF.Po dwóch dodatkowych latach na jej rozwój nie ma tam działającej od lat bramki logowania pozwalającej na użycie mObywatela, Profilu Zaufanego i banku.Efekt: na samo logowanie potrzeba 7 kliknięć.Spektakularny bubel. pic.twitter.com/uwj0QIeY3A— Janusz Cieszyński (@jciesz) February 1, 2026

KSeF ruszył. Planowo i sprawnie. Bez zakłóceń. Pierwsze tysiące faktur wpłynęło do KSeF. Robimy kolejny krok w budowaniu nowoczesnej 🇵🇱 gospodarki. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt księgowym, przedsiębiorcom, integratorom oraz oczywiście pracownikom @KAS_GOV_PL…— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) February 1, 2026

