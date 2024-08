Kto nie musi mieć kasy fiskalnej? Nowe rozporządzenie

Biznes bez kasy fiskalnej? Kryterium dochodowe

Jak podano w uzasadnieniu projektu na stronie RCL, rozporządzenie ministra finansów z 24 listopada 2023 r. przestanie obowiązywać 1 stycznia 2025 r. Brak publikacji nowego skutkowałby od początku nowego roku objęciem obowiązkiem stosowania kas fiskalnych wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień z prowadzenia ewidencji w tej formie. Nowe rozporządzenie ma obowiązywać w latach 2025-2026. Jak w wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, rozporządzenie przedłuża zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na okres 2 lat (2025-2026) przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wielkości sprzedaży, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Zmiana przepisów w kwestii kasy fiskalnej. Kto bez przywileju?

Zaznaczono jednak, że zmodyfikowano katalog działalności, "do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe". Rozporządzenie przewiduje, że zwolnienie nie obejmie takich czynności jak: dostawa towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar; świadczenie usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach, lub formie bezgotówkowej, jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę lub czynność jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła. "Wyłączenie z przedmiotowych zwolnień tych czynności powinno przyczynić się do uszczelnienia prowadzenia ewidencji. Proponowana zmiana jest odpowiedzią zarówno na postulaty rynku jak również sygnały o nieprawidłowościach w wykazywaniu wielkości sprzedaży przez organy kontrolne" - podkreślono w uzasadnieniu. Nadal ma być utrzymane zwolnienie z obowiązku fiskalizacji w odniesieniu do sprzedaży biletów na usługi publicznego transportu zbiorowego.

Nowe przepisy o kasach fiskalnych. Od kiedy obowiązują?

Od 1 stycznia 2026 nie będzie zwalniane z obowiązku posiadania kas fiskalnych świadczenie usług takich jak: prowadzenie parkingów, w tym przy użyciu urządzeń samoobsługowych wydających bilety.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r za wyjątkiem: usługi parkingu samochodów i innych pojazdów oraz usług vendingowych (sprzedaży towarów i usług w automatach), w przypadku których obowiązek posiadania kas zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.