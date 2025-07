Streaming w Polsce – Kto korzysta z platform takich jak Netflix, HBO Max i Disney+?

Z najnowszego badania IBRiS przeprowadzonego dla PAP wynika, że 46,1 proc. Polaków korzysta z platform streamingowych dostępnych w Polsce. Oznacza to, że prawie połowa naszego społeczeństwa regularnie sięga po treści oferowane przez takie serwisy jak Netflix, HBO Max, Disney+ czy Amazon Prime Video. Jak często to robią? 4,7 proc. badanych ogląda filmy i seriale codziennie, a 13,3 proc. – kilka razy w tygodniu.

Jednak streaming nie jest dla wszystkich. 51,7 proc. respondentów uważa, że platformy streamingowe nie są dla nich atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. 2,1 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Płeć a streaming – czy kobiety oglądają mniej?

Badanie ujawnia pewne różnice w korzystaniu ze streamingu ze względu na płeć. Kobiety częściej niż mężczyźni deklarują, że nie korzystają z platform streamingowych (56,7 proc. kobiet vs. 46,3 proc. mężczyzn). Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety korzystają z tych serwisów codziennie (8,1 proc. mężczyzn vs. 1,6 proc. kobiet) oraz kilka razy w tygodniu (17,2 proc. mężczyzn vs. 9,8 proc. kobiet). Czyżby panowie częściej oddawali się maratonom serialowym?

Wiek – Kluczowy czynnik w świecie streamingu

Wiek okazuje się być najbardziej decydującym czynnikiem w częstotliwości korzystania z platform streamingowych. Młodzi dorośli w wieku 18-29 lat wyróżniają się najwyższym odsetkiem osób korzystających z tych serwisów. Aż 53,4 proc. z nich deklaruje, że ogląda na nich filmy czy seriale kilka razy w miesiącu, a 23 proc. – kilka razy w tygodniu. Co zaskakujące, tylko 2,4 proc. osób w tej grupie wiekowej nie ogląda i nie słucha treści na platformach streamingowych. Młodzi po prostu żyją w świecie cyfrowej rozrywki!

Niestety, wraz z wiekiem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wraz z wiekiem drastycznie wzrasta odsetek osób, które nie korzystają ze streamingu. W grupie 40-49 lat już 33,1 proc. tego nie robi, a w grupie 50-59 lat aż 80,3 proc. Tendencja ta utrzymuje się i pogłębia w starszych grupach wiekowych: 80,8 proc. ankietowanych w wieku 60-69 lat i aż 87,6 proc. w wieku powyżej 70 lat deklaruje, że nie korzysta w ogóle z platform streamingowych. Czy to oznacza, że seniorzy preferują tradycyjne formy rozrywki, takie jak telewizja?

Czy wyższe wykształcenie oznacza większą miłość do Netflixa?

Wykształcenie ma istotny wpływ na to, kto jest odbiorcą treści Netflixa, HBO Max, Disneya+ czy Amazon Prime Video. Wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym aż 68,9 proc. nie korzysta z tych serwisów. Odsetek ten znacząco spada wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia – do 45 proc. wśród osób ze średnim wykształceniem i 37,1 proc. wśród osób z wykształceniem wyższym.

Osoby z wykształceniem wyższym najczęściej korzystają z platform kilka razy w miesiącu (23,6 proc.) oraz kilka razy w tygodniu (21,9 proc.). W tej grupie 11,2 proc. korzysta z nich codziennie. W grupie osób ze średnim wykształceniem 20,5 proc. użytkowników korzysta z platform kilka razy w tygodniu, a 20,1 proc. – kilka razy w miesiącu. Czyżby dostęp do edukacji szedł w parze z chęcią korzystania z bogatej oferty filmów i seriali?

Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji IBRiS, cytowany przez PAP, komentuje wyniki badania: „Wyniki naszego badania wyraźnie pokazują, że rynek platform streamingowych w Polsce, choć dynamicznie się rozwija, nadal ma ogromny potencjał wzrostu, zwłaszcza wśród starszych grup wiekowych i osób z niższym wykształceniem. Ponad połowa Polaków, która nie korzysta z tych serwisów, stanowi ogromną, niewykorzystaną bazę odbiorców”. Dodaje również: „Szczególnie interesujące jest to, jak mocno wiek wpływa na nawyki korzystania – młodzi Polacy są naturalnymi odbiorcami treści cyfrowych, podczas gdy seniorzy wciąż pozostają poza zasięgiem. To wyzwanie dla dostawców, aby dostosować ofertę i komunikację do potrzeb starszych pokoleń, być może poprzez uproszczenie interfejsów, edukację cyfrową czy dedykowane, bardziej przystępne cenowo pakiety”.

Streaming – co to właściwie jest?

Serwisy streamingowe to platformy internetowe, które umożliwiają użytkownikom dostęp do treści multimedialnych, takich jak filmy, seriale czy muzyka, bez konieczności pobierania ich na konkretne urządzenie. Opłaty za dostęp do serwisów z filmami i serialami w Polsce wahają się od kilkunastu do blisko 60 zł miesięcznie.