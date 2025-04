To nie Prima Aprilis

Losy jednej z największych polskich stacji telewizyjnych, TVN, wkraczają w decydującą fazę. Amerykański koncern Warner Bros. Discovery (WBD) przygotowuje się do rozpatrzenia wiążących ofert od potencjalnych nabywców. Jak donosi "Puls Biznesu", na placu boju pozostało trzech pretendentów, gotowych zainwestować w przyszłość TVN.

Dwóch znanych graczy w wyścigu

"W serialu dotyczącym sprzedaży przez amerykańskie Warner Bros. Discovery (WBD) telewizji TVN doszło do kolejnego zwrotu akcji. Amerykanie na wiążące oferty czekają jeszcze dwa tygodnie, ale do gry włączył się właśnie kolejny chętny" - informuje "Puls Biznesu".

Pierwszym z nich jest Michał Sołowow, znany polski przedsiębiorca i inwestor, regularnie plasujący się na szczycie listy najbogatszych Polaków. Jego zainteresowanie TVN nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe inwestycje w różnorodne sektory gospodarki.

Drugim poważnym graczem jest konsorcjum zbudowane wokół Wirtualnej Polski Holding (WP Holding). Ta giełdowa spółka, będąca właścicielem popularnego portalu internetowego WP.pl i szeregu innych serwisów, zgromadziła wokół siebie grupę polskich przedsiębiorców, gotowych wspólnie zainwestować w TVN. Obie strony miały już możliwość zapoznania się z kondycją finansową stacji. Jak podaje "Puls Biznesu", obaj oferenci badali już księgi TVN.

Sensacyjny zwrot akcji: RASP wchodzi do gry

Jednak to nie koniec niespodzianek. Jak informuje "Puls Biznesu", do walki o TVN dołącza trzeci, niezwykle silny gracz: koncern medialny Ringier Axel Springer Polska (RASP).

Według źródeł "PB", trzecim oferentem może zostać koncern medialny Ringier Axel Springer Polska (RASP, joint venture niemieckiej grupy Axel Springer i szwajcarskiego Ringiera), w Polsce znany m.in. jako właściciel Onetu, dziennika "Fakt" i tygodnika "Newsweek", w konsorcjum z notowanym na giełdzie w Amsterdamie funduszem private equity CVC Capital Partners.

RASP, znany w Polsce przede wszystkim jako właściciel popularnego portalu Onet, dziennika "Fakt" oraz tygodnika "Newsweek", połączył siły z funduszem private equity CVC Capital Partners. To partnerstwo może okazać się kluczowe w walce o przejęcie TVN.

Kim jest CVC Capital Partners?

CVC Capital Partners to globalny fundusz private equity z siedzibą w Luksemburgu, zarządzający aktywami o wartości setek miliardów dolarów. Fundusz ten ma bogate doświadczenie w inwestycjach w różnorodne sektory, w tym w media i telekomunikację. W Polsce CVC Capital Partners jest znany przede wszystkim jako główny akcjonariusz sieci sklepów Żabka oraz producenta wódek Stock Spirits. Niedawno fundusz ten zainwestował również w firmę Comarch, którą wspólnie z rodziną Filipiaków wycofał z giełdy.

"Ten ostatni jest obecnie w Polsce głównym akcjonariuszem Żabki i Stock Spirits oraz, od niedawna, inwestorem Comarchu, który zdjął z giełdy wspólnie z rodziną Filipiaków. Globalnie jego aktywa mają wartość rzędu 200 mld USD. Telewizji aktualnie w portfelu nie ma" - dodaje gazeta.

Wejście CVC Capital Partners do gry o TVN może oznaczać znaczące wzmocnienie pozycji RASP. Fundusz ten dysponuje ogromnym kapitałem i doświadczeniem w przeprowadzaniu transakcji przejęć, co może okazać się decydujące w ostatecznym rozstrzygnięciu.

Decyzja o sprzedaży TVN przez Warner Bros. Discovery jest podyktowana strategią koncernu, który koncentruje się na rozwoju globalnych platform streamingowych. Sprzedaż TVN ma pozwolić WBD na pozyskanie kapitału na inwestycje w rozwój platformy HBO Max oraz innych projektów.

Teraz kluczowe będzie przeanalizowanie wiążących ofert przez amerykańskiego właściciela. Ostateczna decyzja zależy od wielu czynników, w tym od ceny, warunków transakcji oraz planów rozwoju TVN przedstawionych przez potencjalnych nabywców.

Rywalizacja o TVN zapowiada się niezwykle interesująco. Każdy z trzech oferentów ma swoje atuty i słabe strony. Michał Sołowow to doświadczony inwestor z silną pozycją na polskim rynku. Konsorcjum Wirtualnej Polski to połączenie wiedzy o rynku mediów internetowych z kapitałem polskich przedsiębiorców. Natomiast RASP i CVC Capital Partners to połączenie doświadczenia medialnego z ogromnym kapitałem i globalnym zasięgiem.

Kto ostatecznie przejmie kontrolę nad TVN? Odpowiedź na to pytanie poznamy w najbliższych tygodniach. Jedno jest pewne: transakcja ta będzie miała ogromny wpływ na polski rynek mediów.